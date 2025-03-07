Какие деревья и кусты нельзя обрезать в марте 2025, чтобы не навредить урожаю — советы садоводам

Человек, который обрезает куст в саду. Фото: Freepik

Весной все дачники начинают приводить в порядок свой сад, но не все фруктовые деревья и ягодные кустарники можно трогать в этот период. Узнайте, какие деревья с кустами ни в коем случае нельзя обрезать в весеннее время года, а именно — в марте, чтобы не навредить урожаю.

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В марте на огороде и в саду уже начинается дачный сезон, а потому все хозяева задумываются над тем, что нужно делать в начале весны. Но чего точно нельзя делать — так это обрезать некоторые деревья с кустарниками, ведь так можно их повредить.

Чтобы не допустить ошибку, узнайте, какие растения категорически нельзя трогать в марте.

Процесс обрезки ветки дерева. Фото: Decorexpro

Какие деревья с кустами не стоит обрезать в марте

Садоводы с опытом отмечают, что весной некоторые деревья с кустами активно цветут, а потому их не стоит трогать. Лучше это сделать осенью, когда эти растения в саду и на огороде перейдут в состояние покоя. Так, в марте лучше не обрезать такие растения, как:

Вишня

Груша

Черешня

Слива

Персики

Абрикосы

Яблони

Смородина

Малина

Ежевика

Крыжовник

Магнолия

Форзиция

Рододендрон

Сирень

Процедура обрезки куста в саду. Фото: Decorexpro

Почему нельзя обрезать деревья с кустами в марте

Дачники с опытом категорически не советуют обрезать в марте фруктовые деревья, ведь в этом месяце они начинают формировать свои почки, которые впоследствии превращаются в цвет и фрукт. Причем даже на сухих ветках могут быть почки.

Поэтому опытные дачники говорят, что в марте еще слишком рано обрезать эти деревья — лучше дождаться более благоприятного периода, чтобы сделать это и не навредить урожаю на огороде и в саду.

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