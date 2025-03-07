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Какие деревья с кустами нельзя обрезать в марте 2025 — причины

7 марта 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие деревья и кусты нельзя обрезать в марте 2025, чтобы не навредить урожаю — советы садоводам
Человек, который обрезает куст в саду. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Весной все дачники начинают приводить в порядок свой сад, но не все фруктовые деревья и ягодные кустарники можно трогать в этот период. Узнайте, какие деревья с кустами ни в коем случае нельзя обрезать в весеннее время года, а именно — в марте, чтобы не навредить урожаю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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В марте на огороде и в саду уже начинается дачный сезон, а потому все хозяева задумываются над тем, что нужно делать в начале весны. Но чего точно нельзя делать — так это обрезать некоторые деревья с кустарниками, ведь так можно их повредить.

Чтобы не допустить ошибку, узнайте, какие растения категорически нельзя трогать в марте.

Обрезка дерева
Процесс обрезки ветки дерева. Фото: Decorexpro

Какие деревья с кустами не стоит обрезать в марте

Садоводы с опытом отмечают, что весной некоторые деревья с кустами активно цветут, а потому их не стоит трогать. Лучше это сделать осенью, когда эти растения в саду и на огороде перейдут в состояние покоя. Так, в марте лучше не обрезать такие растения, как:

  • Вишня
  • Груша
  • Черешня
  • Слива
  • Персики
  • Абрикосы
  • Яблони
  • Смородина
  • Малина
  • Ежевика
  • Крыжовник
  • Магнолия
  • Форзиция
  • Рододендрон
  • Сирень
Обрезка куста
Процедура обрезки куста в саду. Фото: Decorexpro

Почему нельзя обрезать деревья с кустами в марте

Дачники с опытом категорически не советуют обрезать в марте фруктовые деревья, ведь в этом месяце они начинают формировать свои почки, которые впоследствии превращаются в цвет и фрукт. Причем даже на сухих ветках могут быть почки.

Поэтому опытные дачники говорят, что в марте еще слишком рано обрезать эти деревья — лучше дождаться более благоприятного периода, чтобы сделать это и не навредить урожаю на огороде и в саду.

Напомним, мы писали о том, как правильно прививать хвойные деревья, чтобы не навредить им.

Ранее мы рассказывали о том, какие деревья нельзя сажать возле яблони в саду.

Также мы сообщали о том, какие деревья категорически нельзя сажать возле дома.

деревья весна советы огород сад кусты

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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