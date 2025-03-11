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Секретная подкормка смородины — как получить гигантские ягоды

11 марта 2025 02:40
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чем подкормить смородину, чтобы получить огромные ягоды — секрет садоводов
Подкормки для большого урожая смородины. Коллаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Смородина — одна из самых любимых ягод среди украинских садоводов. Однако вырастить действительно крупные и сочные плоды удается далеко не каждому. Почему же одни кусты дают большой урожай, а другие едва радуют мелкими ягодами? Опытные садоводы уже давно раскрыли этот секрет — он кроется в правильной подкормке. Оказывается всего один натуральный ингредиент может превратить вашу смородину в настоящую "ягодную фабрику".

Чем подкормить смородину, чтобы получить ягоды рекордного размера, читайте далее в нашей статье.

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Секретная подкормка смородины

Вы удивитесь, но удобрение, которое может обеспечить вас большими и вкусными ягодами смородины, — картофельные очистки. Такой ингредиент стоит ничего, при этом имеет чудодейственный эффект на смородиновые кусты.

 

Чем полезны картофельные очистки для смородины
Картофельные очистки. Фото: google.com

Чем полезны картофельные очистки для смородины

Картофельная кожура содержит множество ценных веществ, которые способствуют росту и плодоношению смородины:

  • крахмал — источник энергии для микроорганизмов в почве, помогающих растениям усваивать питательные вещества;
  • фосфор и калий — необходимы для укрепления корневой системы, стимуляции цветения и образования крупных ягод;
  • азот — (в небольших количествах) способствует здоровому росту листьев и ветвей;
  • целлюлоза — улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и проницаемой для влаги и воздуха.

 

Чем подкормить смородину, чтобы получить огромные ягоды
Хороший урожай смородины Фото: shutterstock.com

Как использовать картофельное удобрение для смородины

Есть несколько эффективных способов внесения этой подкормки:

1. Прямая закладка в почву

Очистки можно просто подкладывать под кусты, формируя вокруг них мульчирующий слой. Альтернативный вариант — выкопать неглубокую траншею вокруг куста и засыпать туда картофельные отходы, после чего присыпать землей.

2. Приготовление картофельной муки

Высушенную кожуру можно перемолоть в порошок и равномерно распределить по почве. Такой способ обеспечивает постепенное высвобождение питательных веществ и активное питание корневой системы.

3. Настой из картофельных очисток

Кожуру заливают водой и оставляют настаиваться на 2-3 дня. Полученной жидкостью поливают кусты, что позволяет корням быстрее усвоить полезные элементы.

Что надо учитывать при подкормке смородины картофельными очистками

Картофельные очистки ни в коем случае нельзя использовать рядом с пасленовыми культурами (картофелем, томатами, перцем или баклажанами), поскольку они могут способствовать распространению общих болезней.

Лучше всего вносить такое удобрение осенью или ранней весной, чтобы микроорганизмы успели разложить органические вещества.

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за кустами смородины и что обязательно следует сделать еще в марте, чтобы урожай ягод был фантастический.

Напомним, мы писали, чем подкармливать крыжовник для щедрого урожая.

Также предлагаем вам узнать, чем обязательно надо подкормить клубнику весной.

урожай советы удобрения картошка сад Смородина

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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