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Як збільшити врожай яблук вдвічі — чарівне березневе підживлення

11 березня 2025 12:20
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чим підгодувати яблуню у березні, щоб збільшити врожай вдвічі — поради садівників
Підживлення яблуні у березні. Колаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Весна вже у самому розпалі, а отже настав час доглядати за садом. Щоб врожай яблук цього сезону став дійсно фантастичний, варто вже у березні подбати про підживлення цих плодових дерев. Правильне весняне добриво стане запорукою великих і соковитих плодів.

Чим підгодувати яблуню у березні, щоб подвоїти врожай, розповіли фахівці на YouTube-каналі TV Ofis.

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Яке добриво потрібне яблуням для першого весняного підживлення 

Як стверджують садівники, один із найбільш ефективних і водночас недооцінених методів — внесення карбаміду (сечовини). Це азотне добриво, яке стимулює ріст і зміцнює кореневу систему.

Важливо провести цю процедуру вчасно, щоб забезпечити яблуням необхідні поживні речовини ще до початку активного вегетаційного періоду. 

 

Яке добриво потрібне яблуням для першого весняного підживлення
Підживлення плодового дерева навесні. Фото: shutterstock.com

Чому весняне підживлення яблунь таке важливе

Після зимового спокою яблуні потребують поживних речовин для активного росту та формування майбутнього врожаю. Внесення добрив у березні дозволяє деревам швидше пробудитися та набратися сил перед цвітінням.

Коли та як проводити перше весняне підживлення

Добриво слід вносити саме на початку березня, коли сніг ще не розтанув сніг або ґрунт залишається вологим. Якщо зима видалася малосніжною, орієнтуйтеся на погодні умови у вашому регіоні.

Для дорослої яблуні достатньо однієї жмені карбаміду, яку потрібно рівномірно розсипати навколо стовбура. Під час дощів чи поливу поживні речовини поступово проникнуть у ґрунт і підживлять коріння.

 

Коли та як проводити перше весняне підживлення яблуні
Підживлення плодового дерева навесні. Фото: shutterstock.com

Як ще можна застосовувати сечовину 

Ще один ефективний метод — обробка дерев спеціальним розчином: 200 г карбаміду розчинити в 10 л води.

Дерево необхідно оприскувати до появи бруньок та листя, щоб уникнути опіків. Така процедура буде профілактикою багатьох захворювань та підживить дерево. 

 

Раніше ми розповідали, чим можна підживити яблуню, щоб дерево не скинуло плоди. 

Нагадаємо, ми ділилися, чим підживити смородину, щоб отримати ягоди рекордного розміру. 

Також ми писали, що слід посадити біля груші, щоб збільшити врожай вдвічі. 

поради добрива сад яблука березень плодові дерева

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