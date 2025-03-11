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Как увеличить урожай яблок вдвое — волшебная мартовская подкормка

11 марта 2025 12:20
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чем подкормить яблоню в марте, чтобы увеличить урожай вдвое — советы садоводов
Подкормка яблони в марте. Коллаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Весна уже в самом разгаре, а значит пришло время ухаживать за садом. Чтобы урожай яблок в этом сезоне стал действительно фантастическим, стоит уже в марте позаботиться о подкормке этих плодовых деревьев. Правильное весеннее удобрение станет залогом крупных и сочных плодов.

Чем подкормить яблоню в марте, чтобы удвоить урожай, рассказали специалисты на YouTube-канале TV Ofis.

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Какое удобрение нужно яблоням для первой весенней подкормки

Как утверждают садоводы, один из самых эффективных и одновременно недооцененных методов — внесение карбамида (мочевины). Это азотное удобрение, которое стимулирует рост и укрепляет корневую систему.

Важно провести эту процедуру вовремя, чтобы обеспечить яблоням необходимые питательные вещества еще до начала активного вегетационного периода.

 

Какое удобрение нужно яблоням для первой весенней подкормки
Подкормка плодового дерева весной. Фото: shutterstock.com

Почему весенняя подкормка яблонь так важна

После зимнего покоя яблони нуждаются в питательных веществах для активного роста и формирования будущего урожая. Внесение удобрений в марте позволяет деревьям быстрее пробудиться и набраться сил перед цветением.

Когда и как проводить первую весеннюю подкормку

Удобрение следует вносить именно в начале марта, когда снег еще не растаял или почва остается влажной. Если зима выдалась малоснежной, ориентируйтесь на погодные условия в вашем регионе.

Для взрослой яблони достаточно одной горсти карбамида, которую нужно равномерно рассыпать вокруг ствола. Во время дождей или полива питательные вещества постепенно проникнут в почву и подпитают корни.

 

Когда и как проводить первую весеннюю подкормку яблони
Подкормка плодового дерева весной. Фото: shutterstock.com

Как еще можно применять мочевину

Еще один эффективный метод — обработка деревьев специальным раствором: 200 г карбамида растворить в 10 л воды.

Дерево необходимо опрыскивать до появления почек и листьев, чтобы избежать ожогов. Такая процедура будет профилактикой многих заболеваний и подпитает дерево.

 

Ранее мы рассказывали, чем можно подкормить яблоню, чтобы дерево не сбросило плоды.

Напомним, мы делились, чем подкормить смородину, чтобы получить ягоды рекордного размера.

Также мы писали, что следует посадить возле груши, чтобы увеличить урожай вдвое.

советы удобрения сад яблоки март плодовые деревья

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