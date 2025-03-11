Чем подкормить яблоню в марте, чтобы увеличить урожай вдвое — советы садоводов

Подкормка яблони в марте. Коллаж: Новини.LIVE

Весна уже в самом разгаре, а значит пришло время ухаживать за садом. Чтобы урожай яблок в этом сезоне стал действительно фантастическим, стоит уже в марте позаботиться о подкормке этих плодовых деревьев. Правильное весеннее удобрение станет залогом крупных и сочных плодов.

Чем подкормить яблоню в марте, чтобы удвоить урожай, рассказали специалисты на YouTube-канале TV Ofis.

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Как утверждают садоводы, один из самых эффективных и одновременно недооцененных методов — внесение карбамида (мочевины). Это азотное удобрение, которое стимулирует рост и укрепляет корневую систему.

Важно провести эту процедуру вовремя, чтобы обеспечить яблоням необходимые питательные вещества еще до начала активного вегетационного периода.

Подкормка плодового дерева весной. Фото: shutterstock.com

Почему весенняя подкормка яблонь так важна

После зимнего покоя яблони нуждаются в питательных веществах для активного роста и формирования будущего урожая. Внесение удобрений в марте позволяет деревьям быстрее пробудиться и набраться сил перед цветением.

Когда и как проводить первую весеннюю подкормку

Удобрение следует вносить именно в начале марта, когда снег еще не растаял или почва остается влажной. Если зима выдалась малоснежной, ориентируйтесь на погодные условия в вашем регионе.

Для взрослой яблони достаточно одной горсти карбамида, которую нужно равномерно рассыпать вокруг ствола. Во время дождей или полива питательные вещества постепенно проникнут в почву и подпитают корни.

Подкормка плодового дерева весной. Фото: shutterstock.com

Как еще можно применять мочевину

Еще один эффективный метод — обработка деревьев специальным раствором: 200 г карбамида растворить в 10 л воды.

Дерево необходимо опрыскивать до появления почек и листьев, чтобы избежать ожогов. Такая процедура будет профилактикой многих заболеваний и подпитает дерево.

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