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Огурцы будете собирать ведрами — секрет идеальной подкормки

13 марта 2025 12:20
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чем подкормить огурцы для бешеного урожая — рецепт идеального удобрения
Мужчина собирает урожай огурцов. Фото: shutterstock.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Огурцы — одна из самых популярных огородных культур в Украине. Этот овощ обожают за сочность, свежий вкус и универсальность в использовании. Многие огородники и дачники самостоятельно выращивают огурцы, а чтобы получить действительно богатый урожай, подкармливают растение. Чаще всего предпочтение отдают именно натуральным удобрениям, которые не только безопасны для здоровья, но и способствуют быстрому росту растений.

Чем следует подкармливать огурцы, чтобы собирать овощ ведрами, делимся далее в нашей статье.

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Так, натуральное и дешевое удобрение, которое себя зарекомендовало — дрожжи. Таким средством можно подкармливать огурцы, которые растут как в теплице, так и в открытом грунте.

Дрожжи — это натуральный стимулятор роста, который содержит витамины группы В, аминокислоты и микроэлементы. Это средство обогащает почву полезными микроорганизмами, активизирует развитие корневой системы, рост зеленой массы и помогает растениям лучше усваивать питательные вещества из почвы, существенно повышая урожайность.

После внесения дрожжевого раствора уже через несколько дней заметно улучшается состояние растений: листья становятся ярче, а стебли — крепче.

 

Яким доступним добривом підживити огірки на городі
Сухие и живые дрожжи. Фото: depositphotos.com

Как приготовить дрожжевое удобрение для огурцов

Есть несколько рецептов дрожжевой подкормки:

1. Удобрение из прессованных дрожжей

Вам понадобится:

  • прессованные дрожжи — 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • теплая вода — 7 л.

Смешайте все ингредиенты и оставьте настаиваться на 3 часа. После этого добавьте еще 3 л воды и используйте для полива огурцов.

2. Подкормка из сухих дрожжей

Если у вас есть только сухие дрожжи, воспользуйтесь таким рецептом:

  • сухие дрожжи — 12 г;
  • сахар — 100 г;
  • теплая вода — 5 л.

Тщательно перемешайте все компоненты и оставьте на 5 дней в теплом месте для брожения. Перед применением раствор следует развести в соотношении 1 стакан удобрения на 10 л воды. Поливать следует по 1 л под каждый куст.

 

Як приготувати дріжджове добриво для огірків
Огородник поливает огурцы дрожжевым раствором. Фото: google.com

Как и когда удобрять огурцы дрожжевым средством

Подкармливать огурцы дрожжами стоит в такие периоды:

  1. Через 7-10 дней после высадки рассады — для стимуляции роста корневой системы.
  2. Во время активного роста — для укрепления растений и ускорения развития.
  3. В начале цветения — чтобы повысить количество завязей.
  4. В период плодоношения — для продолжения активного образования плодов.

Почва должна быть хорошо увлажнена перед внесением дрожжевого раствора. Используйте дрожжевую подкормку раз в 10-14 дней для достижения максимального эффекта. Поливайте раствором растения в вечернее время или утром, чтобы избежать испарения полезных веществ.

Не стоит применять дрожжевую подкормку слишком часто, чтобы не истощить почву (дрожжи могут подавлять полезные микроэлементы, особенно кальций и калий). Для баланса можно добавлять золу или другие минеральные удобрения.

 

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