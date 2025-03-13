Чим підживити розсаду, щоб швидко росла та була міцною — чудодійний засіб для рослин

Городник зволожує розсаду з пульверизатора. Фото: istockphoto.com

Щоб розсада росла міцною та здоровою, важливо забезпечити її правильним доглядом й не забувати про вчасне та правильне підживлення. Багато городників шукають натуральні стимулятори росту, які не тільки прискорюють розвиток, а й зміцнюють кореневу систему. Один засіб зарекомендував себе якнайкраще.

Чим слід обов'язково підживити розсаду, щоб вона швидко росла й була міцною та як правильно використовувати таке добриво, дізнавайтесь далі у статті.

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Чим потрібно підживити розсаду та чому це важливо

Вирощування розсади в домашніх умовах має свої особливості. Недостатнє живлення може призвести до слабких стебел і поганої кореневої системи. Тому правильна обробка сіянців на ранніх етапах росту — ключ до міцної та здорової розсади.

За словами досвідчених городників, які на практиці підтвердили чудодійність цього засобу, найкраще підживлення для розсади — бурштинова кислота — природний стимулятор, що допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини.

Маленькі паростки у горщику. Фото: depositphotos.com

Чим бурштинова кислота корисна для розсади

Багато городників уникають хімічних препаратів і віддають перевагу народним засобам. Одним із найкращих стимуляторів росту є бурштинова кислота, оскільки вона:

зміцнює кореневу систему;

покращує засвоєння мікро- і макроелементів із ґрунту;

активує процеси обміну речовин у тканинах рослини;

допомагає рослинам адаптуватися до стресових умов.

Підживлення розсади бурштиновою кислотою. Фото: istockphoto.com

Як правильно застосовувати бурштинову кислоту

Важливо пам'ятати, що бурштинова кислота — це стимулятор росту. Вона не замінить комплексного підживлення, втім допоможе рослинам краще засвоювати корисні речовини. Для обприскування розсади на початковому етапі розвитку готують такий розчин:

Візьміть 1-2 таблетки бурштинової кислоти. Розчиніть їх в 1 л чистої води. Отриманий розчин перелийте у пульверизатор. Обприскуйте сіянці рано вранці або пізно ввечері.

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