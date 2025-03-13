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Чим підживити розсаду, щоб росла як на дріжджах — секретний засіб

13 березня 2025 02:40
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чим підживити розсаду, щоб швидко росла та була міцною — чудодійний засіб для рослин
Городник зволожує розсаду з пульверизатора. Фото: istockphoto.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Щоб розсада росла міцною та здоровою, важливо забезпечити її правильним доглядом й не забувати про вчасне та правильне підживлення. Багато городників шукають натуральні стимулятори росту, які не тільки прискорюють розвиток, а й зміцнюють кореневу систему. Один засіб зарекомендував себе якнайкраще. 

Чим слід обов'язково підживити розсаду, щоб вона швидко росла й була міцною та як правильно використовувати таке добриво, дізнавайтесь далі у статті.  

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Чим потрібно підживити розсаду та чому це важливо 

Вирощування розсади в домашніх умовах має свої особливості. Недостатнє живлення може призвести до слабких стебел і поганої кореневої системи. Тому правильна обробка сіянців на ранніх етапах росту — ключ до міцної та здорової розсади.

За словами досвідчених городників, які на практиці підтвердили чудодійність цього засобу, найкраще підживлення для розсади — бурштинова кислота — природний стимулятор, що допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини.

 

Чим потрібно підживити розсаду та чому це важливо
Маленькі паростки у горщику. Фото: depositphotos.com

Чим бурштинова кислота корисна для розсади

Багато городників уникають хімічних препаратів і віддають перевагу народним засобам. Одним із найкращих стимуляторів росту є бурштинова кислота, оскільки вона: 

  • зміцнює кореневу систему;
  • покращує засвоєння мікро- і макроелементів із ґрунту;
  • активує процеси обміну речовин у тканинах рослини;
  • допомагає рослинам адаптуватися до стресових умов.

 

Чим бурштинова кислота корисна для розсади
Підживлення розсади бурштиновою кислотою. Фото: istockphoto.com

Як правильно застосовувати бурштинову кислоту

Важливо пам'ятати, що бурштинова кислота — це стимулятор росту. Вона не замінить комплексного підживлення, втім допоможе рослинам краще засвоювати корисні речовини. Для обприскування розсади на початковому етапі розвитку готують такий розчин:

  1. Візьміть 1-2 таблетки бурштинової кислоти.
  2. Розчиніть їх в 1 л чистої води.
  3. Отриманий розчин перелийте у пульверизатор.
  4. Обприскуйте сіянці рано вранці або пізно ввечері.

 

Раніше ми писали, що можна посадити на городі в першій половині березня, щоб отримати врожай вже влітку. 

Нагадаємо, ми розповідали, як швидко знищити попелицю на розсаді без хімії.

Також пропонуємо дізнатися, у чому слід замочити насіння перед посівом на розсаду. 

рослини поради добрива город розсада

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