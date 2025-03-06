Коли варто сіяти баклажани на розсаду в 2025 році за місячним календарем — сприятливі дні

Людина, яка тримає врожай баклажанів у ящику. Фото: Pexels

Досвідчені дачники знають, що баклажани потребують гарних умов вирощування, зокрема, правильного часу посадки. Тому щоб виростити гарний врожай цього популярного овоча на городі, варто знати, коли саме його потрібно сіяти на розсаду в 2025 році за місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо ви хочете виростити найкращий врожай баклажанів на власному городі, вам варто звернутися по допомогу до місячного календаря. Він допоможе вам дізнатися, в які дні цього року потрібно це зробити, щоб гарантовано отримати великий врожай овоча.

Врожай баклажанів на городі. Фото: Pinterest

Коли краще садити баклажани на розсаду

В Україні розсаду баклажанів пересаджують у відкритий ґрунт десь в другій половині квітня або на початку травня. Відповідно до цього, сіяти цей популярний овоч на розсаду краще в період з початку лютого до середини березня.

Справа в тому, що від посіву розсади до її готовності до посадки проходить десь 70-85 днів, але це залежить від сорту. Наприклад, раннім сортам потрібно десь 70 днів для розвитку, а ось пізнім — до 85 днів. Але точний час залежить від сорту і вашого клімату.

Вирощування розсади баклажанів на столі. Фото: Decorexpro

Коли краще сіяти розсаду баклажанів за місячним календарем

Перш, ніж сіяти баклажани на розсаду, варто звернутися по допомогу до місячного календаря. Там вказані найсприятливіші дні, в які варто сіяти цей овоч на розсаду. Відповідно до місячного календаря, цього року це краще робити в такі дати березня, як:

1-6 березня

9-11 березня

17 березня

19 березня

20-24 березня

Дачники з досвідом наголошують, що якщо ви посієте розсаду баклажанів у ці дати, ви маєте вищі шанси зібрати гарний врожай.

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