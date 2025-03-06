Когда стоит сеять баклажаны на рассаду в 2025 году по лунному календарю — благоприятные дни

Когда сеять рассаду баклажанов в 2025 году — лунный календарь
Опытные дачники знают, что баклажаны нуждаются в хороших условиях выращивания, в частности, в правильном времени посадки. Поэтому чтобы вырастить хороший урожай этого популярного овоща на огороде, стоит знать, когда именно его нужно сеять на рассаду в 2025 году по лунному календарю.
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Если вы хотите вырастить самый лучший урожай баклажанов на собственном огороде, вам стоит обратиться за помощью к лунному календарю. Он поможет вам узнать, в какие дни в этом году нужно это сделать, чтобы гарантированно получить большой урожай овоща.
Когда лучше сажать баклажаны на рассаду
В Украине рассаду баклажанов пересаживают в открытый грунт где-то во второй половине апреля или в начале мая. В соответствии с этим, сеять этот популярный овощ на рассаду лучше в период с начала февраля до середины марта.
Дело в том, что от посева рассады до ее готовности к посадке проходит где-то 70-85 дней, но это зависит от сорта. Например, ранним сортам нужно где-то 70 дней для развития, а вот поздним — до 85 дней. Но точное время зависит от сорта и вашего климата.
Когда лучше сеять рассаду баклажанов по лунному календарю
Прежде, чем сеять баклажаны на рассаду, стоит обратиться за помощью к лунному календарю. Там указаны самые благоприятные дни, в которые стоит сеять этот овощ на рассаду. Согласно лунному календарю, в этом году это лучше делать в такие даты марта, как:
- 1-6 марта
- 9-11 марта
- 17 марта
- 19 марта
- 20-24 марта
Дачники с опытом отмечают, что если вы посеете рассаду баклажанов в эти даты, вы имеете более высокие шансы собрать хороший урожай.
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