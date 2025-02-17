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Баклажани почали скидати зав'язь — чому і як це виправити

17 лютого 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Чому баклажани втрачають зав'язь — як врятувати врожай, поради дачникам
Людина, яка зрізає стиглий баклажан. Фото: Alamy
Христина Кучугурна - Редактор

Не секрет, що баклажани потребують особливого догляду, адже вони доволі часто страждають від різних хвороб і шкідників та інколи навіть скидають цвіт. Досвідчені дачники розповідають, чому це відбувається і як можна ефективно виправити цю проблему.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Інколи деякі дачники стикаються з такою проблемою, як осипання зав’язі з баклажанів, через що вони не дають гарного врожаю. Щоб виростити найкращі баклажани на городі, дізнайтеся, чому з кущів падає цвіт і як можна врятувати врожай.

Баклажан
Стиглий баклажан на кущі. Фото: Pixabay

Чому з баклажанів опадає зав’язь — що робити

Рівень вологи

Баклажанам потрібен певний рівень вологості, тому коли надворі спекотно під час цвітіння овочів, на один квадратний метр потрібно витрачати від п’яти до десяти літрів води при поливі. Але в жодному разі не можна допускати того, щоб було занадто багато вологи, адже так почнуть опадати квіти і розвиватися грибки.

Зміни температури

Також баклажани вважаються доволі чутливими до різких змін температури, адже для гарного росту і плодоношення вони повинні вирощуватися при температурі 25-28 градусів. Якщо на термометрах близько 15 градусів, квітки не запилюються і починають падати з кущів.

Розпушування ґрунту

Якщо ви глибоко розпушували ґрунт і пошкодили кореневу систему баклажанів, то з них починає сипатися зав’язь. Тому цей процес потрібно проводити дуже обережно, щоб не нашкодити корінню кущів.

Кількість азотних добрив

Дуже велика кількість добрив, до складу яких входить азот, також може змусити квіти опадати. Тому обов’язково стежте за тим, щоб правильно підживлювати і поливати баклажани.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна виростити смачні баклажани без гіркоти. 

Раніше ми розповідали про те, де на городі варто посадити баклажани для великого врожаю. 

Також ми повідомляли про те, які рослини можна посадити після баклажанів на городі.

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