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Баклажаны начали сбрасывать завязь — почему и как это исправить

17 февраля 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему баклажаны теряют завязь — как спасти урожай, советы дачникам
Человек, который срезает спелый баклажан. Фото: Alamy
Кристина Кучугурная - Редактор

Не секрет, что баклажаны требуют особого ухода, ведь они довольно часто страдают от различных болезней и вредителей и иногда даже сбрасывают цвет. Опытные дачники рассказывают, почему это происходит и как можно эффективно исправить эту проблему.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Иногда некоторые дачники сталкиваются с такой проблемой, как осыпание завязи с баклажанов, из-за чего они не дают хорошего урожая. Чтобы вырастить самые лучшие баклажаны на огороде, узнайте, почему с кустов падает цвет и как можно спасти урожай.

Баклажан
Спелый баклажан на кусте. Фото: Pixabay

Почему с баклажанов опадает завязь — что делать

Уровень влаги

Баклажанам нужен определенный уровень влажности, поэтому когда на улице жарко во время цветения овощей, на один квадратный метр нужно тратить от пяти до десяти литров воды при поливе. Но ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы было слишком много влаги, ведь так начнут опадать цветы и развиваться грибок.

Изменения температуры

Также баклажаны считаются довольно чувствительными к резким изменениям температуры, ведь для хорошего роста и плодоношения они должны выращиваться при температуре 25-28 градусов. Если на термометрах около 15 градусов, цветки не опыляются и начинают падать с кустов.

Рыхление почвы

Если вы глубоко рыхлили почву и повредили корневую систему баклажанов, то с них начинает сыпаться завязь. Поэтому этот процесс нужно проводить очень осторожно, чтобы не навредить корням кустов.

Количество азотных удобрений

Очень большое количество удобрений, в состав которых входит азот, также может заставить цветы опадать. Поэтому обязательно следите за тем, чтобы правильно подкармливать и поливать баклажаны.

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить вкусные баклажаны без горечи.

Ранее мы рассказывали о том, где на огороде стоит посадить баклажаны для большого урожая.

Также мы сообщали о том, какие растения можно посадить после баклажанов на огороде.

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22:59 Беринчик вернулся в Украину и встретился с военными — видео

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