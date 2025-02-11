Де вдома краще зберігати баклажани, щоб вони не зіпсувалися — поради

Як і де зберігати баклажани вдома — корисні поради
Всі дачники знають, що баклажани, хоч і смачні, але дуже нестабільні в зберіганні, тому потрібно знати певні тонкощі стосовно цього овочу. Дізнайтеся, як правильно вибрати баклажани, а також як і де краще тримати врожай цього овочу, щоб він якомога довше зберігався.
Про це розповідає Food&Wine.
Як правильно вибрати баклажани
Існує багато сортів баклажанів, які відрізняються між собою формою і кольором. Але дачники з досвідом радять вибирати овоч з блискучою і твердою шкіркою. Якщо шкірка вже не так блискуча або овоч став м’яким, це означає, що він вже не свіжий.
До того ж не слід брати баклажани, на яких є плями, адже в такому випадку вони пошкодилися від холоду.
Як і де варто зберігати баклажани
Запам’ятайте, що баклажани люблять прохолоду, а не холод, і у відповідних умовах вони гарно зберігаються впродовж десяти днів або навіть більше. Досвідчені дачники радять тримати цей овоч там, де немає світла, без накриття — це може бути комора, підвал або будь-яке інше прохолодне місце вдома.
Якщо ви хочете довше кількох днів протримати баклажани вдома, загорніть їх у паперовий пакет або рушник. Це допоможе забезпечити ізоляцію і прибрати вологу з плодів. Потім цей пакет або рушник покладіть у спеціальний пакет для продуктів або у відкритий поліетиленовий пакет і помістіть у теплу частину холодильника, наприклад зверху.
Але фахівці зауважили, що баклажани краще не тримати довго, адже вони можуть з часом втратити свою свіжість. Тому варто з цього овочу щось якомога швидше приготувати.
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