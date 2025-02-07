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Баклажани виростають гіркими — чому і як врятувати врожай

7 лютого 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Чому баклажани гіркі — причина і як врятувати врожай
Людина, яка збирає врожай баклажанів на городі. Фото: Decorexpro
Христина Кучугурна - Редактор

У дачників, які вирощують баклажани на своєму городі, інколи вони виростають гіркуватими. Щоб позбутися такої проблем, необхідно знати, чому присмак цього овоча змінюється в поганий бік і як можна виправити цю проблему, щоб відновити врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Напевно кожен дачник, куштуючи баклажани з власного городу, відчував деяку гіркоту в плодах і не розумів, чому так. Але існує одна головна причина, яка впливає на присмак цього овоча. Дізнайтеся, чому баклажани ростуть гіркими і як покращити смак овоча.

Баклажаны
Врожай баклажанів на рослині. Фото: Decorexpro

Чому баклажани стають гіркими

Дачники з досвідом стверджують, що гіркота в баклажанах може виникати через недостатню кількість поливів. Справа в тому, що цей овоч дуже не любить, коли йому не вистачає вологи. А тому, якщо ґрунт під баклажанами часто буде сухим, плоди, які формуються на рослинах, матимуть гіркий смак.

Але це — не привід засмучуватися, адже можна виправити цю проблему і врятувати свій врожай. Для цього потрібно знати, як правильно поливати баклажани, щоб вони були смачними і не гірчили.

Баклажаны в корзине
Врожай баклажанів у кошику. Фото: MyGroser

Як правильно поливати баклажани, щоб вони не гірчили

По-перше, поливати цей овоч потрібно регулярно і рясно — в перші два тижні щодня по одній лійці на дві-три рослини. Потім можна зменшити кількість поливів і робити це один раз на три-чотири дні, а коли спекотно — один раз на два дні. Після цього можна витрачати по одній лійці води на кожну рослину.

По-друге, поливати баклажани потрібно під корінь, стежачи за тим, щоб на листові пластинки, стебла і плоди не потрапляла вода. Обов’язково робіть це теплою водою і після поливу розпушіть ґрунт.

Полив баклажанов
Процес поливу баклажанів на городі. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, де на городі варто садити баклажани для гарного врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини можна посадити там, де росли баклажани. 

Також ми повідомляли про те, як правильно сіяти розсаду баклажанів для щедрого врожаю.

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