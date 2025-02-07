Чому баклажани гіркі — причина і як врятувати врожай

Людина, яка збирає врожай баклажанів на городі. Фото: Decorexpro

У дачників, які вирощують баклажани на своєму городі, інколи вони виростають гіркуватими. Щоб позбутися такої проблем, необхідно знати, чому присмак цього овоча змінюється в поганий бік і як можна виправити цю проблему, щоб відновити врожай.

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Напевно кожен дачник, куштуючи баклажани з власного городу, відчував деяку гіркоту в плодах і не розумів, чому так. Але існує одна головна причина, яка впливає на присмак цього овоча. Дізнайтеся, чому баклажани ростуть гіркими і як покращити смак овоча.

Врожай баклажанів на рослині. Фото: Decorexpro

Чому баклажани стають гіркими

Дачники з досвідом стверджують, що гіркота в баклажанах може виникати через недостатню кількість поливів. Справа в тому, що цей овоч дуже не любить, коли йому не вистачає вологи. А тому, якщо ґрунт під баклажанами часто буде сухим, плоди, які формуються на рослинах, матимуть гіркий смак.

Але це — не привід засмучуватися, адже можна виправити цю проблему і врятувати свій врожай. Для цього потрібно знати, як правильно поливати баклажани, щоб вони були смачними і не гірчили.

Врожай баклажанів у кошику. Фото: MyGroser

Як правильно поливати баклажани, щоб вони не гірчили

По-перше, поливати цей овоч потрібно регулярно і рясно — в перші два тижні щодня по одній лійці на дві-три рослини. Потім можна зменшити кількість поливів і робити це один раз на три-чотири дні, а коли спекотно — один раз на два дні. Після цього можна витрачати по одній лійці води на кожну рослину.

По-друге, поливати баклажани потрібно під корінь, стежачи за тим, щоб на листові пластинки, стебла і плоди не потрапляла вода. Обов’язково робіть це теплою водою і після поливу розпушіть ґрунт.

Процес поливу баклажанів на городі. Фото: Decorexpro

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