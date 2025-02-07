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Баклажаны вырастают горькими — почему и как спасти урожай

7 февраля 2025 01:12
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему баклажаны горькие — причина и как спасти урожай
Человек, который собирает урожай баклажанов на огороде. Фото: Decorexpro
Кристина Кучугурная - Редактор

У дачников, которые выращивают баклажаны на своем огороде, иногда они вырастают горьковатыми. Чтобы избавиться от такой проблем, необходимо знать, почему привкус этого овоща меняется в плохую сторону и как можно исправить эту проблему, чтобы восстановить урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Наверняка каждый дачник, пробуя баклажаны из собственного огорода, чувствовал некоторую горечь в плодах и не понимал, почему так. Но существует одна главная причина, которая влияет на привкус этого овоща. Узнайте, почему баклажаны растут горькими и как улучшить вкус овоща.

Баклажаны
Урожай баклажанов на растении. Фото: Decorexpro

Почему баклажаны становятся горькими

Дачники с опытом утверждают, что горечь в баклажанах может возникать из-за недостаточного количества поливов. Дело в том, что этот овощ очень не любит, когда ему не хватает влаги. Поэтому, если почва под баклажанами часто будет сухой, плоды, которые формируются на растениях, будут иметь горький вкус.

Но это — не повод расстраиваться, ведь можно исправить эту проблему и спасти свой урожай. Для этого нужно знать, как правильно поливать баклажаны, чтобы они были вкусными и не горчили.

Баклажаны в корзине
Урожай баклажанов в корзине. Фото: MyGroser

Как правильно поливать баклажаны, чтобы они не горчили

Во-первых, поливать этот овощ нужно регулярно и обильно — в первые две недели ежедневно по одной лейке на два-три растения. Затем можно уменьшить количество поливов и делать это один раз в три-четыре дня, а когда жарко — один раз в два дня. После этого можно расходовать по одной лейке воды на каждое растение.

Во-вторых, поливать баклажаны нужно под корень, следя за тем, чтобы на листовые пластинки, стебли и плоды не попадала вода. Обязательно делайте это теплой водой и после полива разрыхлите почву.

Полив баклажанов
Процесс полива баклажанов на огороде. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, где на огороде стоит сажать баклажаны для хорошего урожая.

Ранее мы рассказывали о том, какие растения можно посадить там, где росли баклажаны.

Также мы сообщали о том, как правильно сеять рассаду баклажанов для щедрого урожая.

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