Где дома лучше хранить баклажаны, чтобы они не испортились — советы

Человек, который держит урожай баклажанов. Фото: скриншот с YouTube

Все дачники знают, что баклажаны, хоть и вкусные, но очень нестабильны в хранении, поэтому нужно знать определенные тонкости касательно этого овоща. Узнайте, как правильно выбрать баклажаны, а также как и где лучше держать урожай этого овоща, чтобы он как можно дольше хранился.

Об этом рассказывает Food&Wine.

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Как правильно выбрать баклажаны

Существует много сортов баклажанов, которые отличаются между собой формой и цветом. Но дачники с опытом советуют выбирать овощ с блестящей, сияющей и твердой кожурой. Если кожура уже не такая блестящая или овощ стал мягким, это значит, что он уже не свежий.

Свежие баклажаны в миске. Фото: News18

К тому же, не следует брать баклажаны, на которых есть пятна, ведь в таком случае они повредились от холода.

Как и где следует хранить баклажаны

Запомните, что баклажаны любят прохладу, а не холод, и в соответствующих условиях они хорошо хранятся в течение десяти дней или даже больше. Опытные дачники советуют держать этот овощ там, где нет света, без накрытия — это может быть кладовка, подвал или любое другое прохладное место дома.

Если вы хотите дольше нескольких дней продержать баклажаны дома, заверните их в бумажный пакет или полотенце. Это поможет обеспечить изоляцию и убрать влагу с плодов. Затем этот пакет или полотенце положите в специальный пакет для продуктов или в открытый полиэтиленовый пакет и поместите в теплую часть холодильника, например, сверху.

Урожай свежих баклажанов в ящике. Фото: Plante

Но специалисты отметили, что баклажаны лучше не держать долго, ведь они могут со временем потерять свою свежесть. Поэтому стоит из этого овоща что-то как можно скорее приготовить.

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