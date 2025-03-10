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Що посадити на городі в першій половині березня для врожаю влітку

10 березня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Які овочі можна посадити на городі в першій половині березня 2025 року — поради дачникам
Дачниця, яка порається на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Серед величезного асортименту овочів є ті, які підходять для ранньої посадки, адже вони здатні витримувати прохолодні умови. Досвідчені дачники розповіли, які рослини можна посадити на городі на початку березня, щоб отримати врожай вже наприкінці весни або на початку літа.

Про це розповідає GBN.

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Квасоля

Представниця сімейства бобових стійко витримує низькі температури, тому вона ідеально підходить для ранньої посадки. Якщо ви посадите квасолю на початку березня, ви зможете зібрати перший врожай вже наприкінці весни або на початку літа.

Але квасоля повинна рости під сонцем у добре дренованому ґрунті та підтримуватися опорою у вигляді палиць або сітки. Насіння бобових потрібно спочатку замочити в теплій воді на ніч, а потім садити на відстані десь 20 сантиметрів і 60 сантиметрів між подвійними рядами. Також варто прищипнути верхівки, коли рослини доростуть до одного метра заввишки.

Фасоль
Збір врожаю квасолі на городі. Фото: House Digest

Горох

Ще одна рослина сімейства бобових гарно адаптована до прохолодних умов, тому її можна сміливо садити у березні. Якщо це зробити в першій половині цього місяця, можна отримати гарний врожай вже наприкінці весни.

Однак, горох не можна вирощувати під прямими променями сонця і краще сіяти насіння на відстані в п’ять сантиметрів і 50 сантиметрів між рядами. Щоб підтримати рослини, потрібні опори, а щоб захистити їх від птахів і мишей, можна спочатку посіяти горох у біорозкладні горщики в приміщенні, а коли вони стануть міцнішими — пересадити на город.

Горох
Врожай гороху на городі. Фото: Pixabay

Шпинат

Цей вид зелені також витримує низькі температури і дає ранній врожай, якщо його посадити наприкінці зими або на початку весни. Якщо ви зробите це в такі періоди, ви зможете отримати свіжу зелень вже на початку літнього сезону. 

Шпинат краще росте під сонцем або у частково затінених місцях, де ґрунт вологий і має багато поживних елементів у складі. Насіння цієї зелені краще сіяти на відстані в 30 сантиметрів, а якщо у вас маленька ділянка, робити це можна у контейнерах. 

Шпинат
Врожай шпинату на городі. Фото: Freeplants

Нагадаємо, ми писали про те, що варто зробити на городі та в саду, щойно зійде сніг. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно знезаражувати землю перед посівом розсади. 

Також ми повідомляли про те, в чому варто замочити насіння перед посівом розсади.

овочі весна поради город зелень березень

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