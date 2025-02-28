Що треба робити на городі та в саду на початку березня 2025 — поради дачникам

Людина, яка видаляє бур'яни на городі. Фото: Farm Progress

Всі дачники з досвідом знають, що на початку березня є чимало задач, які потрібно зробити на городі та в саду. Дізнайтеся, що обов’язково треба зробити на своїй ділянці, щойно зійде сніг, щоб "розбудити" землю і всі рослини після "зимової сплячки".

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Що потрібно зробити на городі та в саду на початку весни

Покращення стану ґрунта

Щойно на вашому городі та в саду зійде сніг, обов’язково перевірте рівень кислотності свого ґрунту за допомогою магазинних тестів. Щоб відновити землю після зимового сезону, підживіть її компостом або перегноєм. Також варто посіяти на своїй ділянці хрестоцвіті або бобові.

Коли сходить сніг з водою, земля може бути дуже твердою, тому в цьому випадку необхідно навесні розпушити ґрунт. Щоб глибоко обробити землю, скористайтеся культиватором, а щоб зробити поверхневе розпушування, підійдуть звичайні граблі.

Процес розпушування ґрунту на городі. Фото: Pixabay

Якщо взимку надворі майже не було опадів, навесні ґрунт може бути пересушеним, тому його потрібно обов’язково поливати. Після цього необхідно одразу ж накрити грядки з рослинами мульчею із соломи, щоб захистити ґрунт від змін температури.

Догляд плодових дерев і кущів у саду

У березні також важливо захистити фруктові дерева від шкідників і палючого сонця, яке може залишити опіки на корі. До того ж, потрібно обрізати всі пагони, які загинули, а також всі слабкі та зайві гілки на ягідних чагарниках.

Пошкодження з ранами, які взимку залишили по собі гризуни, необхідно замазати садовим варом. Важливо також підживити дерева з кущами добривами із вмістом азоту. Щоб підживити дерева, змішайте між собою такі інгредієнти, як:

Гній — одне відро

Вода — десять відер

Підживлення саджанця дерева в саду. Фото: Freepik

Також можете приготувати розчин з таких інгредієнтів, як:

Послід — одне відро

Вода — 15-20 відер

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно посадити на городі першим у березні 2025 року.

Раніше ми розповідали про те, що посадити біля полуниці, щоб покращити її врожай.

Також ми повідомляли про те, які сорти кабачків варто посадити на городі для великого врожаю.