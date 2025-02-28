Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Обов'язково зробіть це на городі та в саду, коли зійде сніг arrow

Обов'язково зробіть це на городі та в саду, коли зійде сніг

28 лютого 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що треба робити на городі та в саду на початку березня 2025 — поради дачникам
Людина, яка видаляє бур'яни на городі. Фото: Farm Progress
Христина Кучугурна - Редактор

Всі дачники з досвідом знають, що на початку березня є чимало задач, які потрібно зробити на городі та в саду. Дізнайтеся, що обов’язково треба зробити на своїй ділянці, щойно зійде сніг, щоб "розбудити" землю і всі рослини після "зимової сплячки".

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Що потрібно зробити на городі та в саду на початку весни

Покращення стану ґрунта

Щойно на вашому городі та в саду зійде сніг, обов’язково перевірте рівень кислотності свого ґрунту за допомогою магазинних тестів. Щоб відновити землю після зимового сезону, підживіть її компостом або перегноєм. Також варто посіяти на своїй ділянці хрестоцвіті або бобові.

Коли сходить сніг з водою, земля може бути дуже твердою, тому в цьому випадку необхідно навесні розпушити ґрунт. Щоб глибоко обробити землю, скористайтеся культиватором, а щоб зробити поверхневе розпушування, підійдуть звичайні граблі.

Рыхление почвы
Процес розпушування ґрунту на городі. Фото: Pixabay

Якщо взимку надворі майже не було опадів, навесні ґрунт може бути пересушеним, тому його потрібно обов’язково поливати. Після цього необхідно одразу ж накрити грядки з рослинами мульчею із соломи, щоб захистити ґрунт від змін температури.

Догляд плодових дерев і кущів у саду

У березні також важливо захистити фруктові дерева від шкідників і палючого сонця, яке може залишити опіки на корі. До того ж, потрібно обрізати всі пагони, які загинули, а також всі слабкі та зайві гілки на ягідних чагарниках.

Пошкодження з ранами, які взимку залишили по собі гризуни, необхідно замазати садовим варом. Важливо також підживити дерева з кущами добривами із вмістом азоту. Щоб підживити дерева, змішайте між собою такі інгредієнти, як:

  • Гній — одне відро
  • Вода — десять відер
Подкормка деревьев
Підживлення саджанця дерева в саду. Фото: Freepik

Також можете приготувати розчин з таких інгредієнтів, як:

  • Послід — одне відро
  • Вода — 15-20 відер

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно посадити на городі першим у березні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, що посадити біля полуниці, щоб покращити її врожай. 

Також ми повідомляли про те, які сорти кабачків варто посадити на городі для великого врожаю.

дерева березень поради город сад кущі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:30 Краще виїжджати скоріше — затори на кордоні з Одещиною

17:29 На Тернопільщині свиня "заколола" чоловіка — як це сталося

17:25 Хто з водіїв гумвантажів зможе виїхати за кордон — відповідь ДПСУ

17:12 Великі знижки на продукти — що віддають у Сільпо майже за безцінь

17:11 Морози не відступлять — якою буде погода в Україні завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:09 Подкастер Фрідман їде у РФ — припускають інтерв’ю з Путіним

16:53 Фінтех стартап Stripe стрімко дорожчає — до чого тут ШІ

16:51 Ще одна категорія українців тепер може оформити інвалідність

16:50 На Одещині зустрічали захисника Зміїного — повернення з полону

16:47 В Україні зросте захворюваність на грип — коли робити щеплення

17:30 Краще виїжджати скоріше — затори на кордоні з Одещиною

17:29 На Тернопільщині свиня "заколола" чоловіка — як це сталося

17:25 Хто з водіїв гумвантажів зможе виїхати за кордон — відповідь ДПСУ

17:12 Великі знижки на продукти — що віддають у Сільпо майже за безцінь

17:11 Морози не відступлять — якою буде погода в Україні завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:09 Подкастер Фрідман їде у РФ — припускають інтерв’ю з Путіним

16:53 Фінтех стартап Stripe стрімко дорожчає — до чого тут ШІ

16:51 Ще одна категорія українців тепер може оформити інвалідність

16:50 На Одещині зустрічали захисника Зміїного — повернення з полону

16:47 В Україні зросте захворюваність на грип — коли робити щеплення

06:40 Нові ціни на алюміній — де дорожче приймають брухт у лютому

06:33 Підвищення заробітної плати в Україні — блеф чи реальність

06:20 В Україні скасували Господарський кодекс — що це означає

27 лютого 2025

06:40 Куди вигідно нести мідь — нові ціни на кольорові метали в Україні

06:15 Дешеві ліки та перевірка декларацій — що зміниться з 1 березня

05:44 Буданов розповів про мир у 2025 році та подальші плани РФ

26 лютого 2025

17:44 Україна чи ЄС — де дешевший проїзд у громадському транспорті

06:40 Де найдорожче здавати брухт — нові ціни на чормет в Україні

06:40 Де в Україні найдорожче приймають брухт — ціни на чормет у лютому

25 лютого 2025

06:40 Як заробляти на золоті — оновлені тарифи ломбардів України

Text

13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Text

11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025
Text

22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

Text

17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2025
Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Text

19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

Text

17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:16 Україна переходить на літній час 2025 за новими правилами

17 лютого 2025

07:15 Українці можуть втратити єдине житло у березні — кого виселять

23 лютого 2025

06:05 Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата — суми з 1 березня

21 лютого 2025

07:01 ПриватБанк почне стягувати 80 грн — що і коли стане платним

16 лютого 2025

18:09Зеленський назвав кількість загиблих українських воїнів

17 лютого 2025

18:35 Мінімалка у 2025 — чи планують підвищувати виплати з 1 березня

20 лютого 2025

05:45 Пільги для українок 60+ — на які послуги будуть знижки в березні

06:22 ТЦК має особливий інтерес до чоловіків цих професій — ось список

26 лютого 2025

00:30 Мобілізованого не взяла жодна частина — що має робити ТЦК

19 лютого 2025

19:53 У ці особливі дати народжуються найкращі дружини