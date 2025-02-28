Что надо делать на огороде и в саду в начале марта 2025 — советы дачникам

Человек, который удаляет сорняки на огороде. Фото: Farm Progress

Все дачники с опытом знают, что в начале марта есть немало задач, которые нужно сделать на огороде и в саду. Узнайте, что обязательно надо сделать на своем участке, как только сойдет снег, чтобы "разбудить" землю и все растения после "зимней спячки".

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Улучшение состояния почвы

Как только на вашем огороде и в саду сойдет снег, обязательно проверьте уровень кислотности своей почвы с помощью магазинных тестов. Чтобы восстановить землю после зимнего сезона, подкормите ее компостом или перегноем. Также стоит посеять на своем участке крестоцветные или бобовые.

Когда сходит снег с водой, земля может быть очень твердой, поэтому в этом случае необходимо весной разрыхлить почву. Чтобы глубоко обработать землю, воспользуйтесь культиватором, а чтобы сделать поверхностное рыхление, подойдут обычные грабли.

Процесс рыхления почвы на огороде. Фото: Pixabay

Если зимой на улице почти не было осадков, весной почва может быть пересушенной, поэтому ее нужно обязательно поливать. После этого необходимо сразу же накрыть грядки с растениями мульчей из соломы, чтобы защитить почву от изменений температуры.

Уход за плодовыми деревьями и кустами в саду

В марте также важно защитить фруктовые деревья от вредителей и палящего солнца, которое может оставить ожоги на коре. К тому же, нужно обрезать все побеги, которые погибли, а также все слабые и лишние ветки на ягодных кустарниках.

Повреждения с ранами, которые зимой оставили после себя грызуны, необходимо замазать садовым варом. Важно также подкормить деревья с кустами удобрениями с содержанием азота. Чтобы подкормить деревья, смешайте между собой такие ингредиенты, как:

Навоз — одно ведро

Вода — десять ведер

Подкормка саженца дерева в саду. Фото: Freepik

Также можете приготовить раствор из таких ингредиентов, как:

Помет — одно ведро

Вода — 15-20 ведер

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