Что надо делать на огороде и в саду в начале марта 2025 — советы дачникам

Обязательно сделайте это на огороде и в саду, когда сойдет снег
Все дачники с опытом знают, что в начале марта есть немало задач, которые нужно сделать на огороде и в саду. Узнайте, что обязательно надо сделать на своем участке, как только сойдет снег, чтобы "разбудить" землю и все растения после "зимней спячки".
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Что нужно сделать на огороде и в саду в начале весны
Улучшение состояния почвы
Как только на вашем огороде и в саду сойдет снег, обязательно проверьте уровень кислотности своей почвы с помощью магазинных тестов. Чтобы восстановить землю после зимнего сезона, подкормите ее компостом или перегноем. Также стоит посеять на своем участке крестоцветные или бобовые.
Когда сходит снег с водой, земля может быть очень твердой, поэтому в этом случае необходимо весной разрыхлить почву. Чтобы глубоко обработать землю, воспользуйтесь культиватором, а чтобы сделать поверхностное рыхление, подойдут обычные грабли.
Если зимой на улице почти не было осадков, весной почва может быть пересушенной, поэтому ее нужно обязательно поливать. После этого необходимо сразу же накрыть грядки с растениями мульчей из соломы, чтобы защитить почву от изменений температуры.
Уход за плодовыми деревьями и кустами в саду
В марте также важно защитить фруктовые деревья от вредителей и палящего солнца, которое может оставить ожоги на коре. К тому же, нужно обрезать все побеги, которые погибли, а также все слабые и лишние ветки на ягодных кустарниках.
Повреждения с ранами, которые зимой оставили после себя грызуны, необходимо замазать садовым варом. Важно также подкормить деревья с кустами удобрениями с содержанием азота. Чтобы подкормить деревья, смешайте между собой такие ингредиенты, как:
- Навоз — одно ведро
- Вода — десять ведер
Также можете приготовить раствор из таких ингредиентов, как:
- Помет — одно ведро
- Вода — 15-20 ведер
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