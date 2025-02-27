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Найкращі сорти кабачків, які дадуть шалений врожай

27 лютого 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Який сорт кабачків посадити на городі для великого врожаю — поради дачникам
Дачниця з врожаєм кабачків у руках. Фото: Lrytas
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен досвідчений дачник знає, що кабачок не потребує особливого догляду, але для гарного врожаю необхідно підібрати правильний сорт. Дізнайтеся, які сорти цього популярного овоча вважаються найкращими і гідні того, щоб їх посадили в українському кліматі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Урожай будь-якої культури на городі залежить не тільки від правильного догляду, а й від підібраного сорту. Те ж саме стосується і кабачків, які вважаються невибагливими до догляду. Досвідчені дачники розповіли, які сорти цього овоча варто обрати для посадки на городі.

Кабачки
Врожай кабачків на городі. Фото: Freepik

Які сорти кабачків вважаються найврожайнішими

Дачники з досвідом рекомендують українцям посадити на городі такі сорти кабачків, як:

  • Кавілі F1
  • Ленуца F1
  • Теренум F1
  • Аспірант
  • Ардендо 174 F1
  • Асма F1
  • Марселла F1
  • КС 3714 F1
Кабачки
Кілька сортів кабачків. Фото: Pinterest

Які кущові сорти кабачків найкращі

Для тих, у кого маленька городня ділянка, ідеальні підійдуть кущові сорти кабачків. Причому, їх можна садити не лише у відкритому ґрунті, а й навіть у теплицях. Тому щоб виростити гарний врожай кабачків, обирайте такі кущові сорти, як:

  • Водоспад F1 — довге плодоношення, раннє дозрівання плодів і до семи кілограмів кабачків на одному кущі
  • Хелена — гарне плодоношення, дозрівання плодів за 45-50 днів і до семи кілограмів кабачків за один сезон
  • Аеронавт — не потребує запилення, плодоношення за півтора місяця і до 30 кілограмів невеликих плодів з одного куща

Перш, ніж обрати сорт для посадки, необхідно визначити структуру своєї землі. Якщо у вас, наприклад, занадто глинистий ґрунт, то краще попросити поради в продавця агромагазину, який підбере вам найкращий сорт.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна садити біля кабачків на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно поливати кабачки на городі. 

Також ми повідомляли про те, що варто посадити біля кабачків на городі.

овочі поради город сорт кабачки

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