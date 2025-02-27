Який сорт кабачків посадити на городі для великого врожаю — поради дачникам

Дачниця з врожаєм кабачків у руках. Фото: Lrytas

Кожен досвідчений дачник знає, що кабачок не потребує особливого догляду, але для гарного врожаю необхідно підібрати правильний сорт. Дізнайтеся, які сорти цього популярного овоча вважаються найкращими і гідні того, щоб їх посадили в українському кліматі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Урожай будь-якої культури на городі залежить не тільки від правильного догляду, а й від підібраного сорту. Те ж саме стосується і кабачків, які вважаються невибагливими до догляду. Досвідчені дачники розповіли, які сорти цього овоча варто обрати для посадки на городі.

Врожай кабачків на городі. Фото: Freepik

Які сорти кабачків вважаються найврожайнішими

Дачники з досвідом рекомендують українцям посадити на городі такі сорти кабачків, як:

Кавілі F1

Ленуца F1

Теренум F1

Аспірант

Ардендо 174 F1

Асма F1

Марселла F1

КС 3714 F1

Кілька сортів кабачків. Фото: Pinterest

Які кущові сорти кабачків найкращі

Для тих, у кого маленька городня ділянка, ідеальні підійдуть кущові сорти кабачків. Причому, їх можна садити не лише у відкритому ґрунті, а й навіть у теплицях. Тому щоб виростити гарний врожай кабачків, обирайте такі кущові сорти, як:

Водоспад F1 — довге плодоношення, раннє дозрівання плодів і до семи кілограмів кабачків на одному кущі

Хелена — гарне плодоношення, дозрівання плодів за 45-50 днів і до семи кілограмів кабачків за один сезон

Аеронавт — не потребує запилення, плодоношення за півтора місяця і до 30 кілограмів невеликих плодів з одного куща

Перш, ніж обрати сорт для посадки, необхідно визначити структуру своєї землі. Якщо у вас, наприклад, занадто глинистий ґрунт, то краще попросити поради в продавця агромагазину, який підбере вам найкращий сорт.

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