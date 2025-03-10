Какие овощи можно посадить на огороде в первой половине марта 2025 года — советы дачникам

Дачница, которая возится на огороде. Фото: Pinterest

Среди огромного ассортимента овощей есть те, которые подходят для ранней посадки, ведь они способны выдерживать прохладные условия. Опытные дачники рассказали, какие растения можно посадить на огороде в начале марта, чтобы получить урожай уже в конце весны или в начале лета.

Об этом рассказывает GBN.

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Какие овощи можно посадить в начале марта

Фасоль

Представительница семейства бобовых стойко выдерживает низкие температуры, поэтому она идеально подходит для ранней посадки. Если вы посадите фасоль в начале марта, вы сможете собрать первый урожай уже в конце весны или в начале лета.

Но фасоль должна расти под солнцем в хорошо дренированной почве и поддерживаться опорой в виде палок или сетки. Семена бобовых нужно сначала замочить в теплой воде на ночь, а затем сажать на расстоянии где-то 20 сантиметров и 60 сантиметров между двойными рядами. Также стоит прищипнуть верхушки, когда растения дорастут до одного метра по высоте.

Сбор урожая фасоли на огороде. Фото: House Digest

Горох

Еще одно растение семейства бобовых хорошо адаптировано к прохладным условиям, поэтому его можно смело сажать в марте. Если это сделать в первой половине этого месяца, можно получить хороший урожай уже в конце весны.

Однако, горох нельзя выращивать под прямыми лучами солнца и лучше сеять семена на расстоянии в пять сантиметров и 50 сантиметров между рядами. Чтобы поддержать растения, нужны опоры, а чтобы защитить их от птиц и мышей, можно сначала посеять горох в биоразлагаемые горшки в помещении, а когда они станут крепче — пересадить на огород.

Урожай гороха на огороде. Фото: Pixabay

Шпинат

Этот вид зелени также выдерживает низкие температуры и дает ранний урожай, если его посадить в конце зимы или в начале весны. Если вы сделаете это в такие периоды, вы сможете получить свежую зелень уже в начале летнего сезона.

Шпинат лучше растет под солнцем или в частично затененных местах, где почва влажная и имеет много питательных элементов в составе. Семена этой зелени лучше сеять на расстоянии в 30 сантиметров, а если у вас маленький участок, делать это можно в контейнерах.

Урожай шпината на огороде. Фото: Freeplants

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