Какие овощи можно посадить на огороде в первой половине марта 2025 года — советы дачникам

Что посадить на огороде в первой половине марта для урожая летом
Среди огромного ассортимента овощей есть те, которые подходят для ранней посадки, ведь они способны выдерживать прохладные условия. Опытные дачники рассказали, какие растения можно посадить на огороде в начале марта, чтобы получить урожай уже в конце весны или в начале лета.
Об этом рассказывает GBN.
Какие овощи можно посадить в начале марта
Фасоль
Представительница семейства бобовых стойко выдерживает низкие температуры, поэтому она идеально подходит для ранней посадки. Если вы посадите фасоль в начале марта, вы сможете собрать первый урожай уже в конце весны или в начале лета.
Но фасоль должна расти под солнцем в хорошо дренированной почве и поддерживаться опорой в виде палок или сетки. Семена бобовых нужно сначала замочить в теплой воде на ночь, а затем сажать на расстоянии где-то 20 сантиметров и 60 сантиметров между двойными рядами. Также стоит прищипнуть верхушки, когда растения дорастут до одного метра по высоте.
Горох
Еще одно растение семейства бобовых хорошо адаптировано к прохладным условиям, поэтому его можно смело сажать в марте. Если это сделать в первой половине этого месяца, можно получить хороший урожай уже в конце весны.
Однако, горох нельзя выращивать под прямыми лучами солнца и лучше сеять семена на расстоянии в пять сантиметров и 50 сантиметров между рядами. Чтобы поддержать растения, нужны опоры, а чтобы защитить их от птиц и мышей, можно сначала посеять горох в биоразлагаемые горшки в помещении, а когда они станут крепче — пересадить на огород.
Шпинат
Этот вид зелени также выдерживает низкие температуры и дает ранний урожай, если его посадить в конце зимы или в начале весны. Если вы сделаете это в такие периоды, вы сможете получить свежую зелень уже в начале летнего сезона.
Шпинат лучше растет под солнцем или в частично затененных местах, где почва влажная и имеет много питательных элементов в составе. Семена этой зелени лучше сеять на расстоянии в 30 сантиметров, а если у вас маленький участок, делать это можно в контейнерах.
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