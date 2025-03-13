Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Чем подкормить рассаду для роста как на дрожжах — секретный метод arrow

Чем подкормить рассаду для роста как на дрожжах — секретный метод

13 марта 2025 02:40
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чем подкормить рассаду, чтобы быстро росла и была крепкой — чудодейственное средство для растений
Огородник увлажняет рассаду из пульверизатора. Фото: istockphoto.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Чтобы рассада росла крепкой и здоровой, важно обеспечить ее правильным уходом и не забывать о своевременной и правильной подкормке. Многие огородники ищут натуральные стимуляторы роста, которые не только ускоряют развитие, но и укрепляют корневую систему. Одно средство зарекомендовало себя наилучшим образом.

Чем следует обязательно подкормить рассаду, чтобы она быстро росла и была крепкой и как правильно использовать такое удобрение, узнавайте далее в статье.

Читайте также:

Чем нужно подкормить рассаду и почему это важно

Выращивание рассады в домашних условиях имеет свои особенности. Недостаточное питание может привести к слабым стеблям и плохой корневой системе. Поэтому правильная обработка сеянцев на ранних этапах роста — ключ к крепкой и здоровой рассаде.

По словам опытных огородников, которые на практике подтвердили чудодейственность этого средства, лучшая подкормка для рассады — янтарная кислота — природный стимулятор, помогающий растениям лучше усваивать питательные вещества.

 

Чем нужно подкормить рассаду и почему это важно
Маленькие ростки в горшке. Фото: depositphotos.com

Чем янтарная кислота полезна для рассады

Многие огородники избегают химических препаратов и отдают предпочтение народным средствам. Одним из лучших стимуляторов роста является янтарная кислота, поскольку она:

  • укрепляет корневую систему;
  • улучшает усвоение микро- и макроэлементов из почвы;
  • активирует процессы обмена веществ в тканях растения;
  • помогает растениям адаптироваться к стрессовым условиям.

 

Чем янтарная кислота полезна для рассады
Подкормка рассады янтарной кислотой, фото: istockphoto.com

Как правильно применять янтарную кислоту

Важно помнить, что янтарная кислота — это стимулятор роста. Она не заменит комплексной подкормки, впрочем, поможет растениям лучше усваивать полезные вещества. Для опрыскивания рассады на начальном этапе развития готовят такой раствор:

  1. Возьмите 1-2 таблетки янтарной кислоты.
  2. Растворите их в 1 л чистой воды.
  3. Полученный раствор перелейте в пульверизатор.
  4. Опрыскивайте сеянцы рано утром или поздно вечером.

 

Ранее мы писали, что можно посадить на огороде в первой половине марта, чтобы получить урожай уже летом.

Напомним, мы рассказывали, как быстро уничтожить тлю на рассаде без химии.

Также предлагаем узнать, в чем следует замочить семена перед посевом на рассаду.

растения советы удобрения огород рассада

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:57 Клаудия Шиффер покорила дизайнеров своим интерьером

03:26 "Азову" нужны электросварщики — сколько платят

03:02 Кремль не хочет конца войны до 2026 года, — WP

02:30 Сколько повесток могут получить мужчины, которые игнорируют ТЦК

02:14 Уклонился от службы по религиозным убеждениям — как наказал суд

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Срочная новость

01:22 У Києві знову лунають вибухи

Срочная новость

00:45 В Херсоне слышны взрывы

00:30 Двойное гражданство — как будет реагировать ТЦК

00:14 В Киеве слышны взрывы — враг атакует столицу

12 марта 2025

23:59 Зинченко забил и был лучшим на поле, но Арсенал не победил

03:57 Клаудия Шиффер покорила дизайнеров своим интерьером

03:26 "Азову" нужны электросварщики — сколько платят

03:02 Кремль не хочет конца войны до 2026 года, — WP

02:30 Сколько повесток могут получить мужчины, которые игнорируют ТЦК

02:14 Уклонился от службы по религиозным убеждениям — как наказал суд

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Срочная новость

01:22 У Києві знову лунають вибухи

Срочная новость

00:45 В Херсоне слышны взрывы

00:30 Двойное гражданство — как будет реагировать ТЦК

00:14 В Киеве слышны взрывы — враг атакует столицу

12 марта 2025

23:59 Зинченко забил и был лучшим на поле, но Арсенал не победил

18:15 Буковель весной — какие цены на самом популярном курорте Украины

13:50 Самые заветные мечты бойцов "Айдара" — о чем думают военные

12:00 В Украине изменился курс доллара — в каких банках выгоднее обмен

11:30 Разница удивит — сколько стоит жизнь в городах Украины и ЕС

06:40 Зарабатывать на золоте просто — в Украине новые тарифы ломбардов

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

06:33 Состояние озимых и весеннее посевное — будет ли Одесчина с хлебом

11 марта 2025

19:47 Эпидемиологическая ситуация в Одессе — как защитить свой организм

12:23 О чем мечтают военные после победы — мысли бойцов "Айдара"

06:55 Как живут военнопленные РФ, — большой репортаж из лагеря

06:40 Цены на цветные металлы изменились — куда лучше сдавать латунь

Text

19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

Text

18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

Text

17:50 Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

Text

15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

13:00 У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

11 марта 2025
Text

21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

Text

17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:12 Стоимость яиц взлетела в космос — что произошло с ценами в АТБ

27 февраля 2025

07:05 Что будет с минимальной зарплатой в Украине — сумма с 1 марта

1 марта 2025

22:36Выразил поддержку — Залужный опубликовал фото с Зеленским

07:23 Въезд в ЕС только за деньги — что изменится для украинцев в 2025

4 марта 2025

16:05 Без права на обмен — у кого могут конфисковать доллары

1 марта 2025

02:30 Мобилизация украинцев 50+ лет — что изменится с 1 марта

27 февраля 2025

12:20 Как уберечь яблоню от осыпания плодов — волшебная подкормка

6 марта 2025

13:53 Пакет помощи на 20 млрд евро — часть стран ЕС выступила против

1 марта 2025

13:25 Салат с курицей "Леди" — сытный и одновременно легкий

17:56 Участники Нацотбора на Евровидение сбежали из Украины, — СМИ