Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як отримати найсолодший врожай полуниці — просте весняне добриво arrow

Як отримати найсолодший врожай полуниці — просте весняне добриво

12 березня 2025 02:40
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чим підживити полуницю навесні, щоб отримати найсолодші ягоди — секрет садівників
Підживлення полуниці для великого врожаю. Колаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Неможливо собі уявити літо без полуниці. Ця ароматна ягода росте на грядках багатьох українців. Проте запорука дійсно щедрого врожаю цих соковитих плодів — вчасне та якісне підживлення. Адже після зимового періоду рослина потребує відновлення та велику кількість поживних речовин. 

Чим підгодувати полуницю напочатку весни та як правильно використовувати добрива, щоб ягода порадувала вас багатим і смачним урожаєм, передає NV.

Читайте також:

Коли необхідно зробити перше підживлення полуниці 

Садівники радять вносити перше добриво як тільки повністю розтане сніг, а ґрунт трохи підсохне. Зазвичай цей період в Україні починається з середини березня й до середини квітня, залежно від регіону. 

Перед підживленням важливо прибрати старе листя, розпушити землю та оцінити стан кущів. Якщо полуниця ослаблена після зими, їй необхідна додаткова підтримка.

 

Коли необхідно зробити перше підживлення полуниці
Садівник доглядає за полуницею. Фото: istockphoto.com

Які добрива можна використовувати для весняного підживлення

Після зими полуниця найбільше потребує таких корисних речовин:

  • азот;
  • фосфор;
  • калій. 

Саме ці три речовини стимулюють активний ріст, зміцнюють коріння та сприяють формуванню якісного врожаю. 

Розглянемо основні види добрив, які допоможуть кущикам полуниці відновити сили:

1. Органічні добрива

Органіка не тільки живить рослини, а й покращує структуру ґрунту. Для полуниці можна використовувати:

  • перегній або компост — викладайте між рядами шаром 2-3 см, це сприятиме збереженню вологи й насиченню ґрунту поживними речовинами;
  • настій коров'яку — розводьте у співвідношенні 1:10 з водою та поливайте під корінь;
  • пташиний послід — багатий на азот, розводиться 1:15 і використовується в помірних кількостях.

 

Які добрива можна використовувати для весняного підживлення
Садівник доглядає за полуницею. Фото: istockphoto.com

2. Мінеральні добрива

Для швидкого відновлення полуниці застосовують мінеральні добрива:

  • сечовина (карбамід) — стимулює ріст листя, розчиніть 10-15 г у 10 л води;
  • суперфосфат — покращує розвиток коріння, внесіть 20 г на 1 м²;
  • сульфат калію — відповідає за смак ягід, використовуйте розчин 15 г на 10 л води.

 

Чим підживити полуницю навесні, щоб отримати найсолодші ягоди
Підживлення полуниці мінеральними добривами. Фото: shutterstock.com

3. Народні засоби

Ефективні методи підживлення на основі природних компонентів:

  • дріжджовий розчин — активізує кореневу систему (100 г дріжджів на 10 л теплої води, настоювати 2 години);
  • настій із золи — джерело калію та мікроелементів (1 склянка золи на 10 л води, настоювати добу);
  • настій кропиви — стимулює ріст (залийте кропиву водою, настоюйте 3-5 днів).

Як можна вносити добрива

Щоб полуниця отримала максимум користі та не постраждала, дотримуйтеся таких простих правил:

  1. Рідкі добрива поливайте під корінь, щоб вони не потрапляли на листя.
  2. Для позакореневого підживлення, особливо при внесенні мікроелементів, таких як борна кислота, використовуйте обприскування
  3. Органіку та мінерали (сухі добрива) необхідно розсипати між кущами полуниці, злегка заглиблюючи в ґрунт.

Раніше ми писали, які рослини посадити на грядці біля полуниці, щоб збільшити врожай ягід. 

Нагадаємо, ми розповідали, чим підживити смородину, щоб отримати ягоди рекордного розміру. 

Також пропонуємо дізнатися, чим підгодувати яблуню у березні, щоб збільшити врожай двічі. 

врожай весна поради добрива полуниця

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:30 Помилка в довідці про навчання — як студенту зберегти відстрочку

01:33 Радниця ЗСУ заявила, до чого треба готуватись українським жінкам

01:09 Пономаренко визнав, що в Динамо після Зорі не найкращий настрій

01:06 М'яч на боці Росії — Макрон висловився про припинення вогню

01:03 В Миколаєві судили шпигуна ФСБ — передавав дані через блогера

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

00:50 У Києві повітряна тривога — що загрожує столиці

00:33 Боєць здійснив СЗЧ і отримав суворе покарання — в чому причина

00:30 Бойова повістка відразу після відстрочки — чи має ТЦК таке право

00:08 Офіційно оголошено трансфер гравця Динамо до конкурентів

00:08 Єрмак заявив про майбутнє відносин США та України — яке воно

02:30 Помилка в довідці про навчання — як студенту зберегти відстрочку

01:33 Радниця ЗСУ заявила, до чого треба готуватись українським жінкам

01:09 Пономаренко визнав, що в Динамо після Зорі не найкращий настрій

01:06 М'яч на боці Росії — Макрон висловився про припинення вогню

01:03 В Миколаєві судили шпигуна ФСБ — передавав дані через блогера

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

00:50 У Києві повітряна тривога — що загрожує столиці

00:33 Боєць здійснив СЗЧ і отримав суворе покарання — в чому причина

00:30 Бойова повістка відразу після відстрочки — чи має ТЦК таке право

00:08 Офіційно оголошено трансфер гравця Динамо до конкурентів

00:08 Єрмак заявив про майбутнє відносин США та України — яке воно

19:47 Епідеміологічна ситуація в Одесі — як захистити свій організм

12:23 Про що мріють військові після перемоги — думки бійців "Айдару"

06:55 Як живуть військовополонені РФ, — великий репортаж з табору

06:40 Ціни на кольорові метали змінилися — куди краще здавати латунь

10 березня 2025

22:33 Взаємини України та США — думки одеситів щодо їх розвитку

20:15 “Постріл у ногу” — чи відновлять США поставки зброї в Україну

19:05 Пенсії в ЄС та Україні — на скільки в Європі більше виплати

16:15 Утричі більше за інших — зарплати чиновників під час війни

13:12 У Канаді замінили Трюдо — хто такий новий премʼєр Марк Карні

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

06:40 Оновлені ціни на брухт — де вигідніше здавати алюміній у березні

Text

21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

Text

17:50 Деталі перемовин у Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

Text

11:18 Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
Text

21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

Text

17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

Text

15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

Text

13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:12 Вартість яєць злетіла в космос — що сталося з цінами в АТБ

27 лютого 2025

07:05 Що буде з мінімальною зарплатою в Україні — сума з 1 березня

1 березня 2025

22:36Висловив підтримку — Залужний опублікував фото з Зеленським

07:23 В'їзд до ЄС лише за гроші — які зміни готують українцям у 2025

4 березня 2025

16:05 Без права на обмін — у кого можуть конфіскувати долари

1 березня 2025

02:30 Мобілізація українців 50+ років — що зміниться з 1 березня

27 лютого 2025

12:20 Як вберегти яблуню від осипання плодів — чарівне підживлення

1 березня 2025

13:25 Салат з куркою "Леді" — ситний і водночас легкий

6 березня 2025

13:53 Пакет допомоги на 20 млрд євро — деякі країни ЄС виступили проти

1 березня 2025

17:56 Учасники Нацвідбору на Євробачення втекли з України, — ЗМІ