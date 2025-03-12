Чим підживити полуницю навесні, щоб отримати найсолодші ягоди — секрет садівників

Підживлення полуниці для великого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Неможливо собі уявити літо без полуниці. Ця ароматна ягода росте на грядках багатьох українців. Проте запорука дійсно щедрого врожаю цих соковитих плодів — вчасне та якісне підживлення. Адже після зимового періоду рослина потребує відновлення та велику кількість поживних речовин.

Чим підгодувати полуницю напочатку весни та як правильно використовувати добрива, щоб ягода порадувала вас багатим і смачним урожаєм, передає NV.

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Коли необхідно зробити перше підживлення полуниці

Садівники радять вносити перше добриво як тільки повністю розтане сніг, а ґрунт трохи підсохне. Зазвичай цей період в Україні починається з середини березня й до середини квітня, залежно від регіону.

Перед підживленням важливо прибрати старе листя, розпушити землю та оцінити стан кущів. Якщо полуниця ослаблена після зими, їй необхідна додаткова підтримка.

Садівник доглядає за полуницею. Фото: istockphoto.com

Які добрива можна використовувати для весняного підживлення

Після зими полуниця найбільше потребує таких корисних речовин:

азот;

фосфор;

калій.

Саме ці три речовини стимулюють активний ріст, зміцнюють коріння та сприяють формуванню якісного врожаю.

Розглянемо основні види добрив, які допоможуть кущикам полуниці відновити сили:

1. Органічні добрива

Органіка не тільки живить рослини, а й покращує структуру ґрунту. Для полуниці можна використовувати:

перегній або компост — викладайте між рядами шаром 2-3 см, це сприятиме збереженню вологи й насиченню ґрунту поживними речовинами;

— викладайте між рядами шаром 2-3 см, це сприятиме збереженню вологи й насиченню ґрунту поживними речовинами; настій коров'яку — розводьте у співвідношенні 1:10 з водою та поливайте під корінь;

— розводьте у співвідношенні 1:10 з водою та поливайте під корінь; пташиний послід — багатий на азот, розводиться 1:15 і використовується в помірних кількостях.

Садівник доглядає за полуницею. Фото: istockphoto.com

2. Мінеральні добрива

Для швидкого відновлення полуниці застосовують мінеральні добрива:

сечовина (карбамід) — стимулює ріст листя, розчиніть 10-15 г у 10 л води;

— стимулює ріст листя, розчиніть 10-15 г у 10 л води; суперфосфат — покращує розвиток коріння, внесіть 20 г на 1 м²;

— покращує розвиток коріння, внесіть 20 г на 1 м²; сульфат калію — відповідає за смак ягід, використовуйте розчин 15 г на 10 л води.

Підживлення полуниці мінеральними добривами. Фото: shutterstock.com

3. Народні засоби

Ефективні методи підживлення на основі природних компонентів:

дріжджовий розчин — активізує кореневу систему (100 г дріжджів на 10 л теплої води, настоювати 2 години);

— активізує кореневу систему (100 г дріжджів на 10 л теплої води, настоювати 2 години); настій із золи — джерело калію та мікроелементів (1 склянка золи на 10 л води, настоювати добу);

— джерело калію та мікроелементів (1 склянка золи на 10 л води, настоювати добу); настій кропиви — стимулює ріст (залийте кропиву водою, настоюйте 3-5 днів).

Як можна вносити добрива

Щоб полуниця отримала максимум користі та не постраждала, дотримуйтеся таких простих правил:

Рідкі добрива поливайте під корінь, щоб вони не потрапляли на листя. Для позакореневого підживлення, особливо при внесенні мікроелементів, таких як борна кислота, використовуйте обприскування. Органіку та мінерали (сухі добрива) необхідно розсипати між кущами полуниці, злегка заглиблюючи в ґрунт.

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