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Как получить сладкий урожай клубники — простое весеннее удобрение

12 марта 2025 02:40
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чем подкормить клубнику весной, чтобы получить самые сладкие ягоды — секрет садоводов
Подкормка клубники для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Невозможно себе представить лето без клубники. Эта ароматная ягода растет на грядках многих украинцев. Однако залог действительно щедрого урожая этих сочных плодов — своевременная и качественная подкормка. Ведь после зимнего периода растение нуждается в восстановлении и большом количестве питательных веществ.

Чем подкормить клубнику в начале весны и как правильно использовать удобрения, чтобы ягода порадовала вас богатым и вкусным урожаем, передает NV.

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Когда необходимо сделать первую подкормку клубники

Садоводы советуют вносить первое удобрение как только полностью растает снег, а почва немного подсохнет. Обычно этот период в Украине начинается с середины марта и до середины апреля, в зависимости от региона.

Перед подкормкой важно убрать старые листья, разрыхлить землю и оценить состояние кустов. Если клубника ослаблена после зимы, ей необходима дополнительная поддержка.

 

Коли необхідно зробити перше підживлення полуниці
Садовник ухаживает за клубникой. Фото: istockphoto.com

Какие удобрения можно использовать для весенней подкормки

После зимы клубника больше всего нуждается в таких полезных веществах:

  • азот;
  • фосфор;
  • калий.

Именно эти три вещества стимулируют активный рост, укрепляют корни и способствуют формированию качественного урожая.

Рассмотрим основные виды удобрений, которые помогут кустикам клубники восстановить силы:

1. Органические удобрения

Органика не только питает растения, но и улучшает структуру почвы. Для клубники можно использовать:

  • перегной или компост — выкладывайте между рядами слоем 2-3 см, это будет способствовать сохранению влаги и насыщению почвы питательными веществами;
  • настой коровяка — разводите в соотношении 1:10 с водой и поливайте под корень;
  • птичий помет — богат азотом, разводится 1:15 и используется в умеренных количествах.

 

Які добрива можна використовувати для весняного підживлення
Садовник ухаживает за клубникой. Фото: istockphoto.com

2. Минеральные удобрения

Для быстрого восстановления клубники применяют минеральные удобрения:

  • мочевина (карбамид) — стимулирует рост листьев, растворите 10-15 г в 10 л воды;
  • суперфосфат — улучшает развитие корней, внесите 20 г на 1 м²;
  • сульфат калия — отвечает за вкус ягод, используйте раствор 15 г на 10 л воды.

 

Чим підживити полуницю навесні, щоб отримати найсолодші ягоди
Подкормка клубники минеральными удобрениями. Фото: shutterstock.com

3. Народные средства

Эффективные методы подкормки на основе природных компонентов:

  • дрожжевой раствор — активизирует корневую систему (100 г дрожжей на 10 л теплой воды, настаивать 2 часа);
  • настой из золы — источник калия и микроэлементов (1 стакан золы на 10 л воды, настаивать сутки);
  • настой крапивы — стимулирует рост (залейте крапиву водой, настаивайте 3-5 дней).

Как можно вносить удобрения

Чтобы клубника получила максимум пользы и не пострадала, придерживайтесь таких простых правил:

  1. Жидкие удобрения поливайте под корень, чтобы они не попадали на листья.
  2. Для внекорневой подкормки, особенно при внесении микроэлементов, таких как борная кислота, используйте опрыскивание.
  3. Органику и минералы (сухие удобрения) необходимо рассыпать между кустами клубники, слегка заглубляя в почву.

Ранее мы писали, какие растения посадить на грядке возле клубники, чтобы увеличить урожай ягод.

Напомним, мы рассказывали, чем подкормить смородину, чтобы получить ягоды рекордного размера.

Также предлагаем узнать, чем подкормить яблоню в марте, чтобы увеличить урожай в два раза.

урожай весна советы удобрения клубника

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