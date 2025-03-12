Чем подкормить клубнику весной, чтобы получить самые сладкие ягоды — секрет садоводов

Подкормка клубники для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Невозможно себе представить лето без клубники. Эта ароматная ягода растет на грядках многих украинцев. Однако залог действительно щедрого урожая этих сочных плодов — своевременная и качественная подкормка. Ведь после зимнего периода растение нуждается в восстановлении и большом количестве питательных веществ.

Чем подкормить клубнику в начале весны и как правильно использовать удобрения, чтобы ягода порадовала вас богатым и вкусным урожаем, передает NV.

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Когда необходимо сделать первую подкормку клубники

Садоводы советуют вносить первое удобрение как только полностью растает снег, а почва немного подсохнет. Обычно этот период в Украине начинается с середины марта и до середины апреля, в зависимости от региона.

Перед подкормкой важно убрать старые листья, разрыхлить землю и оценить состояние кустов. Если клубника ослаблена после зимы, ей необходима дополнительная поддержка.

Садовник ухаживает за клубникой. Фото: istockphoto.com

Какие удобрения можно использовать для весенней подкормки

После зимы клубника больше всего нуждается в таких полезных веществах:

азот;

фосфор;

калий.

Именно эти три вещества стимулируют активный рост, укрепляют корни и способствуют формированию качественного урожая.

Рассмотрим основные виды удобрений, которые помогут кустикам клубники восстановить силы:

1. Органические удобрения

Органика не только питает растения, но и улучшает структуру почвы. Для клубники можно использовать:

перегной или компост — выкладывайте между рядами слоем 2-3 см, это будет способствовать сохранению влаги и насыщению почвы питательными веществами;

— выкладывайте между рядами слоем 2-3 см, это будет способствовать сохранению влаги и насыщению почвы питательными веществами; настой коровяка — разводите в соотношении 1:10 с водой и поливайте под корень;

— разводите в соотношении 1:10 с водой и поливайте под корень; птичий помет — богат азотом, разводится 1:15 и используется в умеренных количествах.

Садовник ухаживает за клубникой. Фото: istockphoto.com

2. Минеральные удобрения

Для быстрого восстановления клубники применяют минеральные удобрения:

мочевина (карбамид) — стимулирует рост листьев, растворите 10-15 г в 10 л воды;

— стимулирует рост листьев, растворите 10-15 г в 10 л воды; суперфосфат — улучшает развитие корней, внесите 20 г на 1 м²;

— улучшает развитие корней, внесите 20 г на 1 м²; сульфат калия — отвечает за вкус ягод, используйте раствор 15 г на 10 л воды.

Подкормка клубники минеральными удобрениями. Фото: shutterstock.com

3. Народные средства

Эффективные методы подкормки на основе природных компонентов:

дрожжевой раствор — активизирует корневую систему (100 г дрожжей на 10 л теплой воды, настаивать 2 часа);

— активизирует корневую систему (100 г дрожжей на 10 л теплой воды, настаивать 2 часа); настой из золы — источник калия и микроэлементов (1 стакан золы на 10 л воды, настаивать сутки);

— источник калия и микроэлементов (1 стакан золы на 10 л воды, настаивать сутки); настой крапивы — стимулирует рост (залейте крапиву водой, настаивайте 3-5 дней).

Как можно вносить удобрения

Чтобы клубника получила максимум пользы и не пострадала, придерживайтесь таких простых правил:

Жидкие удобрения поливайте под корень, чтобы они не попадали на листья. Для внекорневой подкормки, особенно при внесении микроэлементов, таких как борная кислота, используйте опрыскивание. Органику и минералы (сухие удобрения) необходимо рассыпать между кустами клубники, слегка заглубляя в почву.

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