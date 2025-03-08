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Ці сусіди полуниці подарують щедрий врожай ягід — що садити поруч

8 березня 2025 12:20
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Що можна посадити поруч з полуницею, щоб зібрати щедрий врожай ягід — поради садівників
Дівчина збирає полуницю в саду. Фото: DPA/Hauke-Christian Dittrich
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Отримати щедрий урожай полуниці без зайвих зусиль можливо, якщо знати деякі секрети. Один з них криється у правильно підібраних сусідах. Деякі культури можуть захистити ягідні кущі від шкідників, деякі покращити родючість ґрунту, а є й ті, що навіть можуть посилити смакові якості плодів.

Які рослини потрібно посадити на грядці біля полуниці, щоб зібрати щедрий врожай солодких ягід, дізнавайтесь далі у нашій статті. 

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Що посадити на грядці, щоб захистити полуниці від шкідників та хвороб

Є цілий ряд рослин, які стануть найкращими сусідами полуниці, захищаючи кущі від хвороб та нападу шкідників. 

Садівники радять посадити поруч з полуницею в саду чи на городі такі культури: 

  1. Цибуля, часник, шавлія — завдяки особливим речовинам у їх складі та ароматі вони відлякують більшість шкідників, зокрема довгоносика, попелиць та кліщів.
  2. Петрушка — допомагає відлякувати деяких комах-шкідників.
  3. Календула — бореться з попелицями, запобігає фітофторозу та мозаїці.
  4. Чорнобривці — виділяють фітонциди, що відлякують нематод і покращують якість ґрунту.
  5. Чебрець — відганяє слимаків та захищає від грибкових захворювань.
  6. Лаванда — ефективно захищає полуницю від попелиць та павутинного кліща.
  7. М'ята — запобігає росту бур’янів та відлякує комах-шкідників.

 

Що посадити на грядці, щоб захистити полуниці від шкідників та хвороб
Садівник збирає ягоди в саду. Фото: freepik.com

Що посадити поруч з полуницею, щоб покращити ґрунт 

  1. Редиска, морква — розпушують ґрунт, покращуючи його структуру та аерацію.
  2. Бобові культури (квасоля, горох, сочевиця) — збагачують ґрунт азотом та покращують його родючість.
  3. Чорнобривці — діють як природна мульча, покращуючи якість ґрунту.
  4. Календула — не лише захищає від хвороб, а й збагачує ґрунт.
  5. Шпинат — створює природний ґрунтовий покрив, захищаючи полуницю від бур’янів та шкідників.
  6. Салатна зелень (рукола, щавель, базилік) — не конкурує з полуницею за поживні речовини та допомагає утримувати вологу в ґрунті.

 

Що посадити поруч з полуницею, щоб покращити ґрунт
Великий врожай полуниці. Фото: freepik.com

Які рослини посадити поруч з полуницею, щоб залучити комах-запилювачів та покращити смак

  1. Огірочник (бораго) — покращує смак полуниці та приваблює запилювачів.
  2. Помідори, базилік — приваблюють бджіл та покращують запилення полуниці.
  3. Лаванда, шавлія — приваблюють бджіл і сонечок, що також борються зі шкідниками.
  4. М'ята — може надавати ягодам цікаві відтінки смаку.
  5. Базилік — приваблює запилювачів, що сприяє якісному дозріванню ягід, роблячи їх більш соковитими.
  6. Чебрець — може сприяти насиченості смаку полуниці.

Раніше ми писали, чим обов'язково треба підживити полуницю навесні, щоб врожай вас приємно вразив. 

Нагадаємо, ми розповідали, як доглядати за кущами смородини та що обов'язково слід зробити ще у березні, щоб врожай ягід був фантастичний.

Також пропонуємо дізнатися, чим підживлювати аґрус для щедрого врожаю.

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