Що можна посадити поруч з полуницею, щоб зібрати щедрий врожай ягід — поради садівників

Дівчина збирає полуницю в саду. Фото: DPA/Hauke-Christian Dittrich

Отримати щедрий урожай полуниці без зайвих зусиль можливо, якщо знати деякі секрети. Один з них криється у правильно підібраних сусідах. Деякі культури можуть захистити ягідні кущі від шкідників, деякі покращити родючість ґрунту, а є й ті, що навіть можуть посилити смакові якості плодів.

Які рослини потрібно посадити на грядці біля полуниці, щоб зібрати щедрий врожай солодких ягід, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Є цілий ряд рослин, які стануть найкращими сусідами полуниці, захищаючи кущі від хвороб та нападу шкідників.

Садівники радять посадити поруч з полуницею в саду чи на городі такі культури:

Цибуля, часник, шавлія — завдяки особливим речовинам у їх складі та ароматі вони відлякують більшість шкідників, зокрема довгоносика, попелиць та кліщів. Петрушка — допомагає відлякувати деяких комах-шкідників. Календула — бореться з попелицями, запобігає фітофторозу та мозаїці. Чорнобривці — виділяють фітонциди, що відлякують нематод і покращують якість ґрунту. Чебрець — відганяє слимаків та захищає від грибкових захворювань. Лаванда — ефективно захищає полуницю від попелиць та павутинного кліща. М'ята — запобігає росту бур’янів та відлякує комах-шкідників.

Садівник збирає ягоди в саду. Фото: freepik.com

Що посадити поруч з полуницею, щоб покращити ґрунт

Редиска, морква — розпушують ґрунт, покращуючи його структуру та аерацію. Бобові культури (квасоля, горох, сочевиця) — збагачують ґрунт азотом та покращують його родючість. Чорнобривці — діють як природна мульча, покращуючи якість ґрунту. Календула — не лише захищає від хвороб, а й збагачує ґрунт. Шпинат — створює природний ґрунтовий покрив, захищаючи полуницю від бур’янів та шкідників. Салатна зелень (рукола, щавель, базилік) — не конкурує з полуницею за поживні речовини та допомагає утримувати вологу в ґрунті.

Великий врожай полуниці. Фото: freepik.com

Які рослини посадити поруч з полуницею, щоб залучити комах-запилювачів та покращити смак

Огірочник (бораго) — покращує смак полуниці та приваблює запилювачів. Помідори, базилік — приваблюють бджіл та покращують запилення полуниці. Лаванда, шавлія — приваблюють бджіл і сонечок, що також борються зі шкідниками. М'ята — може надавати ягодам цікаві відтінки смаку. Базилік — приваблює запилювачів, що сприяє якісному дозріванню ягід, роблячи їх більш соковитими. Чебрець — може сприяти насиченості смаку полуниці.

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