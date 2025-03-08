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Эти соседи клубники подарят щедрый урожай ягод — что сажать рядом

8 марта 2025 12:20
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Что можно посадить рядом с клубникой, чтобы собрать щедрый урожай ягод — советы садоводов
Девушка собирает клубнику в саду. Фото: DPA/Hauke-Christian Dittrich
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Получить щедрый урожай клубники без лишних усилий возможно, если знать некоторые секреты. Один из них кроется в правильно подобранных соседях. Некоторые культуры могут защитить ягодные кусты от вредителей, некоторые улучшить плодородие почвы, а есть и те, что даже могут усилить вкусовые качества плодов.

Какие растения нужно посадить на грядке возле клубники, чтобы собрать щедрый урожай сладких ягод, узнавайте далее в нашей статье.

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Что посадить на грядке, чтобы защитить клубнику от вредителей и болезней

Есть целый ряд растений, которые станут лучшими соседями клубники, защищая кусты от болезней и нападения вредителей.

Садоводы советуют посадить рядом с клубникой в саду или на огороде такие культуры:

  1. Лук, чеснок, шалфей — благодаря особым веществам в их составе и аромате они отпугивают большинство вредителей, в частности долгоносика, тлю и клещей.
  2. Петрушка — помогает отпугивать некоторых насекомых-вредителей.
  3. Календула — борется с тлей, предотвращает фитофтороз и мозаику.
  4. Бархатцы — выделяют фитонциды, отпугивающие нематод и улучшающие качество почвы.
  5. Тимьян — отгоняет слизней и защищает от грибковых заболеваний.
  6. Лаванда — эффективно защищает клубнику от тли и паутинного клеща.
  7. Мята — предотвращает рост сорняков и отпугивает насекомых-вредителей.

 

Что посадить на грядке, чтобы защитить клубнику от вредителей и болезней
Садовник собирает ягоды в саду. Фото: freepik.com

Что посадить рядом с клубникой, чтобы улучшить почву

  1. Редис, морковь — разрыхляют почву, улучшая ее структуру и аэрацию.
  2. Бобовые культуры (фасоль, горох, чечевица) — обогащают почву азотом и улучшают ее плодородие.
  3. Бархатцы — действуют как естественная мульча, улучшая качество почвы.
  4. Календула — не только защищает от болезней, но и обогащает почву.
  5. Шпинат — создает естественный почвенный покров, защищая клубнику от сорняков и вредителей.
  6. Салатная зелень (руккола, щавель, базилик) — не конкурирует с клубникой за питательные вещества и помогает удерживать влагу в почве.

 

Что посадить рядом с клубникой, чтобы улучшить почву
Большой урожай клубники. Фото: freepik.com

Какие растения посадить рядом с клубникой, чтобы привлечь насекомых-опылителей и улучшить вкус

  1. Огуречник (бораго) — улучшает вкус клубники и привлекает опылителей.
  2. Помидоры, базилик — привлекают пчел и улучшают опыление клубники.
  3. Лаванда, шалфей — привлекают пчел и божьих коровок, также борются с вредителями.
  4. Мята — может придавать ягодам интересные оттенки вкуса.
  5. Базилик — привлекает опылителей, что способствует качественному созреванию ягод, делая их более сочными.
  6. Тимьян — может способствовать насыщенности вкуса клубники.

Ранее мы писали, чем обязательно надо подкормить клубнику весной, чтобы урожай вас приятно поразил.

Напомним, мы рассказывали, как ухаживать за кустами смородины и что обязательно следует сделать еще в марте, чтобы урожай ягод был фантастический.

Также предлагаем узнать, чем подкармливать крыжовник для щедрого урожая.

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