Что можно посадить рядом с клубникой, чтобы собрать щедрый урожай ягод — советы садоводов

Эти соседи клубники подарят щедрый урожай ягод — что сажать рядом
Получить щедрый урожай клубники без лишних усилий возможно, если знать некоторые секреты. Один из них кроется в правильно подобранных соседях. Некоторые культуры могут защитить ягодные кусты от вредителей, некоторые улучшить плодородие почвы, а есть и те, что даже могут усилить вкусовые качества плодов.
Какие растения нужно посадить на грядке возле клубники, чтобы собрать щедрый урожай сладких ягод, узнавайте далее в нашей статье.
Что посадить на грядке, чтобы защитить клубнику от вредителей и болезней
Есть целый ряд растений, которые станут лучшими соседями клубники, защищая кусты от болезней и нападения вредителей.
Садоводы советуют посадить рядом с клубникой в саду или на огороде такие культуры:
- Лук, чеснок, шалфей — благодаря особым веществам в их составе и аромате они отпугивают большинство вредителей, в частности долгоносика, тлю и клещей.
- Петрушка — помогает отпугивать некоторых насекомых-вредителей.
- Календула — борется с тлей, предотвращает фитофтороз и мозаику.
- Бархатцы — выделяют фитонциды, отпугивающие нематод и улучшающие качество почвы.
- Тимьян — отгоняет слизней и защищает от грибковых заболеваний.
- Лаванда — эффективно защищает клубнику от тли и паутинного клеща.
- Мята — предотвращает рост сорняков и отпугивает насекомых-вредителей.
Что посадить рядом с клубникой, чтобы улучшить почву
- Редис, морковь — разрыхляют почву, улучшая ее структуру и аэрацию.
- Бобовые культуры (фасоль, горох, чечевица) — обогащают почву азотом и улучшают ее плодородие.
- Бархатцы — действуют как естественная мульча, улучшая качество почвы.
- Календула — не только защищает от болезней, но и обогащает почву.
- Шпинат — создает естественный почвенный покров, защищая клубнику от сорняков и вредителей.
- Салатная зелень (руккола, щавель, базилик) — не конкурирует с клубникой за питательные вещества и помогает удерживать влагу в почве.
Какие растения посадить рядом с клубникой, чтобы привлечь насекомых-опылителей и улучшить вкус
- Огуречник (бораго) — улучшает вкус клубники и привлекает опылителей.
- Помидоры, базилик — привлекают пчел и улучшают опыление клубники.
- Лаванда, шалфей — привлекают пчел и божьих коровок, также борются с вредителями.
- Мята — может придавать ягодам интересные оттенки вкуса.
- Базилик — привлекает опылителей, что способствует качественному созреванию ягод, делая их более сочными.
- Тимьян — может способствовать насыщенности вкуса клубники.
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