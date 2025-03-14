Чем подкормить кабачки для быстрого роста — дешевое и эффективное средство

Бабушка собирает кабачки на огороде. Фото: freepik.com

Кабачки — вкусный и полезный овощ, из которого можно приготовить множество блюд и консервации. А еще это неприхотливое растение, которое можно высадить на своем огороде. Но если вы хотите получить щедрый урожай без дорогих удобрений, стоит обратить внимание на одно простое и натуральное средство. Оно поможет укрепить корни, стимулировать образование завязей и будет способствовать быстрому росту. Благодаря этому удобрению плоды получаются крупными, мясистыми и вкусными.

Чем стоит подкормить кабачки, чтобы ускорить их рост вдвое и получить фантастический урожай, рассказываем далее в нашей статье.

Читайте также:

Какое копеечное удобрение станет естественным стимулятором роста для кабачков

Так, секрет многих огородников, которые пользуются этим методом не один год, довольно прост — отличным удобрением для кабачков является обычный черный чай.

Он не только улучшает качество и вкус овощей, но и способствует их активному росту и увеличению количества завязей. Использовать такое удобрение очень выгодно, во-первых, оно практически ничего не стоит, а во-вторых, достаточно двух подкормок за сезон.

Когда подкармливать кабачки черным чаем:

Первую подкормку проводят после укоренения растений и появления первых двух листочков. Вторую — после формирования завязей, когда кабачки активно растут.

Подкормка кабачков черным чаем. Фото: google.com

Как приготовить чудодейственное удобрение на основе черного чая

Чтобы сделать эффективную подкормку, понадобятся лишь доступные ингредиенты. Рецепт прост:

В 3 литра горячей воды добавьте 50 г черного чая и 50 г сахара, тщательно перемешайте. В другой емкости вскипятите 3 горсти луковой шелухи в 3 литрах воды в течение 15-20 минут. Дайте луковому отвару остыть, после чего смешайте его с чайным настоем. Полученный концентрат разведите в 25 литрах воды.

Разведенным раствором можно удобрять кабачки: 1 л под каждый куст овоща. Благодаря такому натуральному удобрению растения получат необходимые микроэлементы, которые укрепят корневую систему и стимулируют активное плодоношение.

Ранее мы писали, чем подкармливать огурцы, чтобы собирать овощ ведрами.

Напомним, мы рассказывали, каким средством нужно удобрять рассаду, чтобы она быстро росла и была крепкой.

Также предлагаем вам узнать, чем обязательно подкормить клубнику в начале весны.