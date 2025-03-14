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Это дешевое средство ускорит рост кабачков вдвое — чем удобрить

14 марта 2025 02:40
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чем подкормить кабачки для быстрого роста — дешевое и эффективное средство
Бабушка собирает кабачки на огороде. Фото: freepik.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Кабачки — вкусный и полезный овощ, из которого можно приготовить множество блюд и консервации. А еще это неприхотливое растение, которое можно высадить на своем огороде. Но если вы хотите получить щедрый урожай без дорогих удобрений, стоит обратить внимание на одно простое и натуральное средство. Оно поможет укрепить корни, стимулировать образование завязей и будет способствовать быстрому росту. Благодаря этому удобрению плоды получаются крупными, мясистыми и вкусными.

Чем стоит подкормить кабачки, чтобы ускорить их рост вдвое и получить фантастический урожай, рассказываем далее в нашей статье.

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Так, секрет многих огородников, которые пользуются этим методом не один год, довольно прост — отличным удобрением для кабачков является обычный черный чай.

Он не только улучшает качество и вкус овощей, но и способствует их активному росту и увеличению количества завязей. Использовать такое удобрение очень выгодно, во-первых, оно практически ничего не стоит, а во-вторых, достаточно двух подкормок за сезон.

Когда подкармливать кабачки черным чаем:

  1. Первую подкормку проводят после укоренения растений и появления первых двух листочков.
  2. Вторую — после формирования завязей, когда кабачки активно растут.

 

Как приготовить чудодейственное удобрение на основе черного чая
Подкормка кабачков черным чаем. Фото: google.com

Как приготовить чудодейственное удобрение на основе черного чая

Чтобы сделать эффективную подкормку, понадобятся лишь доступные ингредиенты. Рецепт прост:

  1. В 3 литра горячей воды добавьте 50 г черного чая и 50 г сахара, тщательно перемешайте.
  2. В другой емкости вскипятите 3 горсти луковой шелухи в 3 литрах воды в течение 15-20 минут.
  3. Дайте луковому отвару остыть, после чего смешайте его с чайным настоем.
  4. Полученный концентрат разведите в 25 литрах воды.

Разведенным раствором можно удобрять кабачки: 1 л под каждый куст овоща. Благодаря такому натуральному удобрению растения получат необходимые микроэлементы, которые укрепят корневую систему и стимулируют активное плодоношение.

 

Ранее мы писали, чем подкармливать огурцы, чтобы собирать овощ ведрами.

Напомним, мы рассказывали, каким средством нужно удобрять рассаду, чтобы она быстро росла и была крепкой.

Также предлагаем вам узнать, чем обязательно подкормить клубнику в начале весны.

овощи советы удобрения чай огород кабачки

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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03:06 Забужко считает войну с РФ противостоянием тоталитаризму

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