Що садити на вапняному ґрунті — список квітів, овочів і дерев, які порадують врожаєм

Городник садить розсаду у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Вапняний ґрунт досить поширений в Україні, особливо в південних і центральних регіонах. Він має свої особливості, які впливають на ріст і розвиток рослин. Проте, цей вплив не завжди хороший. Більшість популярних городніх культур не витримують такі умови. Але існує цілий ряд рослин, які можуть успішно рости та плодоносити навіть у такій землі.

Які квіти, овочі, кущі та дерева найкраще ростуть у вапняному ґрунті та як можна покращити характеристики такої землі, щоб вдало вирощувати інші культури, ділимось з вами далі у статті.

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Вапняний ґрунт — характеристика та особливості

Вапняний ґрунт легко впізнати за розсипчастою структурою та наявністю камінців різних розмірів. Його основною особливістю є високий вміст карбонатів, через що земля має брудно-сірий відтінок. Цей тип ґрунту часто зустрічається на дачних ділянках і відрізняється наступними властивостями:

ґрунт розсипчастий, не тримає форму;

наявність дрібних частинок у складі;

легка обробка завдяки пористій структурі;

хороша водопроникність, але швидке вимивання корисних мікроелементів;

підвищена кислотність;

чутливість до перепадів температури.

На таких ґрунтах складно отримати гарний врожай, оскільки городні та садові культури часто страждають від хлорозу, що проявляється пожовтінням листя.

Вапняний ґрунт на городі. Фото: stock.adobe.com

Які рослини добре ростуть на вапняному ґрунті

Деякі дерева, кущі, овочі та квіти можуть успішно рости та розвиватися на такому ґрунті.

Дерева та кущі, які добре почуваються у вапняному ґрунті:

обліпиха;

глід;

кизил;

в'яз;

барбарис;

виноград (деякі сорти).

Овочі та злакові, які гарно ростуть у вапняному ґрунті:

пшениця;

овес;

бобові культури (горох, квасоля, люпин);

Квіти, яким подобається вапняний ґрунт:

клематиси;

лілії;

лаванда.

Чоловік сіє городню культуру в ґрунт. Фото: shutterstock.com

Як покращити вапняний ґрунт

Для дачників вапняний ґрунт може стати справжнім викликом, оскільки такі культури, як томати, огірки та картопля, ростуть на ньому дуже погано.

Щоб зробити вапняний ґрунт більш придатним для вирощування різних рослин, рекомендується використовувати такі методи:

Перекопування із кінським гноєм — допомагає покращити структуру та збагачує органікою. Додавання трав'яного компосту — підвищує родючість та зберігає вологу. Змішування з чорноземом — значно покращує склад ґрунту. Використання сидератів — рослини (гірчиця, ячмінь) насичують ґрунт азотом. Мульчування — використання сухого листя, скошеної трави або соломи допомагає зберегти вологу та корисні речовини. Вапнування (не частіше ніж раз на 5 років) — для зниження кислотності ґрунту.

Добриво для покращення ґрунту. Фото: shutterstock.com

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