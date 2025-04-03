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Что сажать на известковой почве — список растений для урожая

3 апреля 2025 17:28
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Что сажать на известковой почве — список цветов, овощей и деревьев, которые порадуют урожаем
Огородник сажает рассаду в открытый грунт. Фото: shutterstock.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Известковая почва достаточно распространена в Украине, особенно в южных и центральных регионах. Она имеет свои особенности, которые влияют на рост и развитие растений. Тем не менее это влияние не всегда хорошее. Большинство популярных огородных культур не выдерживают такие условия. Но существует целый ряд растений, которые могут успешно расти и плодоносить даже в такой земле.

Какие цветы, овощи, кусты и деревья лучше всего растут в известковой почве и как можно улучшить характеристики такой земли, чтобы удачно выращивать другие культуры, делимся с вами далее в статье.

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Известковая почва — характеристика и особенности

Известковый грунт легко узнать по рассыпчатой структуре и наличию камней разных размеров. Его основной особенностью является высокое содержание карбонатов, из-за чего земля имеет грязно-серый оттенок. Этот тип грунта часто встречается на дачных участках и отличается следующими свойствами:

  • грунт рассыпчатый, не держит форму;
  • наличие мелких частиц в составе;
  • легкая обработка благодаря пористой структуре;
  • хорошая водопроницаемость, но быстрое вымывание полезных микроэлементов;
  • повышенная кислотность;
  • чувствительность к перепадам температуры.

На таких почвах сложно получить хороший урожай, поскольку огородные и садовые культуры часто страдают от хлороза, проявляющегося пожелтением листьев.

 

Известковая почва — характеристика и особенности
Известковая почва на огороде. Фото: stock.adobe.com

Какие растения хорошо растут на известковой почве

Некоторые деревья, кусты, овощи и цветы могут успешно расти и развиваться на такой почве.

Деревья и кусты, которые хорошо чувствуют себя в известковой почве:

  • облепиха;
  • боярышник;
  • кизил;
  • вяз;
  • барбарис;
  • виноград (некоторые сорта).

Овощи и злаковые, которые хорошо растут в известковой почве:

  • пшеница;
  • овес;
  • бобовые культуры (горох, фасоль, люпин);

Цветы, которым нравится известковая почва:

  • клематисы;
  • лилии;
  • лаванда.

 

Какие растения хорошо растут на известковой почве
Мужчина сеет огородную культуру. Фото: shutterstock.com

Как улучшить известковую почву

Для дачников известковая почва может стать настоящим вызовом, поскольку такие культуры, как томаты, огурцы и картофель, растут на ней очень плохо.

Чтобы сделать известковый грунт более пригодным для выращивания различных растений, рекомендуется использовать следующие методы:

  1. Перекопка с конским навозом — помогает улучшить структуру и обогащает органикой.
  2. Добавление травяного компоста — повышает плодородие и сохраняет влагу.
  3. Смешивание с черноземом — значительно улучшает состав почвы.
  4. Использование сидератов — растения (горчица, ячмень) насыщают почву азотом.
  5. Мульчирование — использование сухих листьев, скошенной травы или соломы помогает сохранить влагу и полезные вещества.
  6. Известкование (не чаще чем раз в 5 лет) — для снижения кислотности почвы.

 

Как улучшить известковую почву
Удобрение для улучшения почвы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, чем подкормить огород весной, чтобы обогатить полезными веществами.

Напомним, мы рассказывали, чем подкормить горох во время цветения.

Также мы делились, как спасти рассаду от весенних заморозков.

земля растения советы огород почва

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