Что сажать на известковой почве — список цветов, овощей и деревьев, которые порадуют урожаем

Огородник сажает рассаду в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Известковая почва достаточно распространена в Украине, особенно в южных и центральных регионах. Она имеет свои особенности, которые влияют на рост и развитие растений. Тем не менее это влияние не всегда хорошее. Большинство популярных огородных культур не выдерживают такие условия. Но существует целый ряд растений, которые могут успешно расти и плодоносить даже в такой земле.

Какие цветы, овощи, кусты и деревья лучше всего растут в известковой почве и как можно улучшить характеристики такой земли, чтобы удачно выращивать другие культуры, делимся с вами далее в статье.

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Известковая почва — характеристика и особенности

Известковый грунт легко узнать по рассыпчатой структуре и наличию камней разных размеров. Его основной особенностью является высокое содержание карбонатов, из-за чего земля имеет грязно-серый оттенок. Этот тип грунта часто встречается на дачных участках и отличается следующими свойствами:

грунт рассыпчатый, не держит форму;

наличие мелких частиц в составе;

легкая обработка благодаря пористой структуре;

хорошая водопроницаемость, но быстрое вымывание полезных микроэлементов;

повышенная кислотность;

чувствительность к перепадам температуры.

На таких почвах сложно получить хороший урожай, поскольку огородные и садовые культуры часто страдают от хлороза, проявляющегося пожелтением листьев.

Известковая почва на огороде. Фото: stock.adobe.com

Какие растения хорошо растут на известковой почве

Некоторые деревья, кусты, овощи и цветы могут успешно расти и развиваться на такой почве.

Деревья и кусты, которые хорошо чувствуют себя в известковой почве:

облепиха;

боярышник;

кизил;

вяз;

барбарис;

виноград (некоторые сорта).

Овощи и злаковые, которые хорошо растут в известковой почве:

пшеница;

овес;

бобовые культуры (горох, фасоль, люпин);

Цветы, которым нравится известковая почва:

клематисы;

лилии;

лаванда.

Мужчина сеет огородную культуру. Фото: shutterstock.com

Как улучшить известковую почву

Для дачников известковая почва может стать настоящим вызовом, поскольку такие культуры, как томаты, огурцы и картофель, растут на ней очень плохо.

Чтобы сделать известковый грунт более пригодным для выращивания различных растений, рекомендуется использовать следующие методы:

Перекопка с конским навозом — помогает улучшить структуру и обогащает органикой. Добавление травяного компоста — повышает плодородие и сохраняет влагу. Смешивание с черноземом — значительно улучшает состав почвы. Использование сидератов — растения (горчица, ячмень) насыщают почву азотом. Мульчирование — использование сухих листьев, скошенной травы или соломы помогает сохранить влагу и полезные вещества. Известкование (не чаще чем раз в 5 лет) — для снижения кислотности почвы.

Удобрение для улучшения почвы. Фото: shutterstock.com

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