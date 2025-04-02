Чим підживити горох під час цвітіння — поради для великого врожаю

Городниця збирає зелений горох. Фото: shutterstock.com

Зелений горошок — це не тільки смачний, а й дуже корисний продукт, який багато хто вирощує на своєму городі. Щоб отримати гарний урожай, важливо не лише правильно посадити культуру, а й вчасно подбати про її підживлення. Особливо важливо внести якісні добрива в період цвітіння рослини, адже саме в цей період формуються стручки.

Чим потрібно удобрити горох під час цвітіння, щоб отримати великий та солодкий врожай, читайте поради далі у нашій статті.

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Щоб забезпечити себе смачним горошком, варто за сезон провести хоча б два основних підживлення:

При посадці, щоб забезпечити молоді рослини поживними речовинами, які сприяють розвитку кореневої системи та зміцненню пагонів. Під час цвітіння, щоб підвищити врожайність, сприяти кращому зав'язуванню стручків і подовжити період плодоношення.

Чим підживити горох під час посіву

Щоб забезпечити рослину всіма необхідними речовинами, під час посадки в лунку слід додати невелику кількість перегною ( 3-4 кг добрива на 1 м²).

Перегній поступово віддає корисні речовини, стимулюючи ріст міцних молодих пагонів без надмірного нарощування зеленої маси. Це закладає основу для здорового розвитку гороху, що в майбутньому сприяє рясному цвітінню та формуванню стручків.

Посів гороху у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Чим удобрювати горох під час цвітіння

Головним елементом, який потрібен гороху в період цвітіння, є калій. А найкращим природним джерелом калію є деревний попіл. Він не лише сприяє активному зав'язуванню стручків, а й покращує смакові якості бобових.

Попіл також забезпечує рослину й іншими мікроелементами, що сприяють зміцненню стебел та підвищенню врожайності.

Як використовувати попіл:

висипте сухий попіл у міжряддя та злегка розпушіть ґрунт;

розчиніть 1 склянку попелу в 10 л води, настоюйте кілька годин, а потім полийте рослини під корінь.

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