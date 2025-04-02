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Що внести в ґрунт під час цвітіння гороху — врожай буде рекордним

2 квітня 2025 17:28
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чим підживити горох під час цвітіння — поради для великого врожаю
Городниця збирає зелений горох. Фото: shutterstock.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Зелений горошок — це не тільки смачний, а й дуже корисний продукт, який багато хто вирощує на своєму городі. Щоб отримати гарний урожай, важливо не лише правильно посадити культуру, а й вчасно подбати про її підживлення. Особливо важливо внести якісні добрива в період цвітіння рослини, адже саме в цей період формуються стручки. 

Чим потрібно удобрити горох під час цвітіння, щоб отримати великий та солодкий врожай, читайте поради далі у нашій статті.

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Щоб забезпечити себе смачним горошком, варто за сезон провести хоча б два основних підживлення:

  1. При посадці, щоб забезпечити молоді рослини поживними речовинами, які сприяють розвитку кореневої системи та зміцненню пагонів.
  2. Під час цвітіння, щоб підвищити врожайність, сприяти кращому зав'язуванню стручків і подовжити період плодоношення. 

Чим підживити горох під час посіву

Щоб забезпечити рослину всіма необхідними речовинами, під час посадки в лунку слід додати невелику кількість перегною (3-4 кг добрива на 1 м²).

Перегній поступово віддає корисні речовини, стимулюючи ріст міцних молодих пагонів без надмірного нарощування зеленої маси. Це закладає основу для здорового розвитку гороху, що в майбутньому сприяє рясному цвітінню та формуванню стручків.

 

Чим підживити горох під час посіву
Посів гороху у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Чим удобрювати горох під час цвітіння

Головним елементом, який потрібен гороху в період цвітіння, є калій. А найкращим природним джерелом калію є деревний попіл. Він не лише сприяє активному зав'язуванню стручків, а й покращує смакові якості бобових.

Попіл також забезпечує рослину й іншими мікроелементами, що сприяють зміцненню стебел та підвищенню врожайності.

Як використовувати попіл:

  • висипте сухий попіл у міжряддя та злегка розпушіть ґрунт;
  • розчиніть 1 склянку попелу в 10 л води, настоюйте кілька годин, а потім полийте рослини під корінь. 

 

Раніше ми розповідали, чим потрібно поливати редиску, щоб овоч ріс великим, солодким та соковитим.

Нагадаємо, ми писали, які добрива підходять для помідорів та коли їх вносити.

Також ми ділилися, як підготувати цибулю до посадки у відкритий ґрунт. 

врожай поради добрива город горох

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