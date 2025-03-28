Врожай цибулі після обробки. Колаж: Новини.LIVE

Цибуля — одна з найпопулярніших культур на городі. Її люблять за простоту у вирощуванні та невибагливість. Проте й тут, щоб виростити щедрий врожай, варто знати певні секрети. Зокрема цей овоч потребує обов'язкової обробки перед посадкою. Якщо не замочити посадковий матеріал у правильному розчині, цибулини можуть постраждати від грибкових захворювань, бактерій та шкідників. Крім того, правильна підготовка допомагає запобігти стрілкуванню, яке знижує якість врожаю.

Чим обробити цибулю перед посадкою, щоб захистити від хвороб та шкідників, зміцнити імунітет й отримати великий врожай, Новини.LIVE розповідає з посиланням на InTime.

Читайте також:

Чому важливо обробляти цибулю перед посадкою

Хоч цибуля не потребує складного догляду та навіть підходить для тих, хто лише починає свій шлях у городництві, вона все ж вразлива до хвороб і шкідників.

Грибкові інфекції, бактерії та личинки комах можуть суттєво зменшити врожай або навіть повністю його знищити. Тому правильна обробка перед посадкою виконує кілька важливих функцій:

захищає від інфекцій;

захищає від гнилі;

відлякує шкідників, особливо цибулеву муху;

зміцнює кореневу систему, покращуючи укорінення;

запобігає стрілкуванню, яке негативно впливає на формування голівок;

прискорює проростання та підвищує стійкість до несприятливих умов.

Обробка цибулі перед посадкою. Фото: google.com

Які існують ефективні способи обробки цибулі перед посадкою

1. Сольовий розчин — простий і надійний метод

Сіль — доступний і ефективний засіб для знезараження цибулі. Вона не лише знищує патогени, а й відлякує цибулеву муху, яка може зіпсувати майбутній урожай.

Як приготувати розчин:

розчиніть 1-2 ст. л. кухонної солі в 1 л теплої води (40-50°C);

замочіть цибулю від 30 хв до 2 год (чим довше, тим кращий захист);

після обробки промийте цибулю чистою водою.

Далі цибулю треба обов'язково просушити:

викладіть посадковий матеріал в один шар на тканині або паперовому рушнику;

залиште на 2-3 години при кімнатній температурі в провітрюваному місці.

Важливо: не перевищуйте концентрацію солі, щоб не пересушити посадковий матеріал.

Обробка цибулі перед посадкою. Фото: google.com

2. Обробка марганцівкою — надійний антисептик

Марганцівка — перевірений засіб, що ефективно знезаражує цибулю, захищаючи її від грибкових та бактеріальних інфекцій. Марганцівка не лише дезінфікує, а й стимулює ріст кореневої системи, що сприяє швидкому укоріненню.

Як використовувати марганцівку:

розведіть 3 г марганцівки у 10 л води до слабкого рожевого кольору;

замочіть цибулю на 2 години;

після обробки ретельно промийте водою;

просушіть посадковий матеріал.

Оброблена цибуля для посадки у ґрунт. Фото: google.com

3. Фітоспорин — біологічний захист

Фітоспорин — екологічно чистий препарат на основі корисних бактерій, що бореться з грибками та гниллю.

Як застосовувати:

розведіть 1 ч. л. в 1 л теплої води (не вище 30°C);

замочіть цибулю на 1-2 години.

Для додаткового захисту можна полити грядки цим розчином перед посадкою.

Раніше ми писали, які найвдаліші дні для посадки цибулі за місячним календарем.

Нагадаємо, ми розповідали, чим треба підживити цибулю у квітні для щедрого врожаю.

Також пропонуємо дізнатися, які добрива підходять для помідорів та коли їх вносити.