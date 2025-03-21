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Коли посадити цибулю на городі навесні 2025 — місячний календар

21 березня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Коли садити цибулю на городі навесні 2025 за місячним календарем — сприятливі дні, поради дачникам
Людина, яка садить цибулю на городі. Фото: Popsugar
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен дачник із досвідом хоче виростити на своєму городі найкращий врожай, зокрема, і врожай цибулі. А щоб це дійсно вийшло, варто знати, коли краще садити цей овоч навесні цього року на городі в залежності від регіону і згідно з місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли краще садити цибулю навесні 2025 в залежності від регіону

Якщо ви живете в південному регіоні України, де весна настає раніше, можете садити цибулю, починаючи з кінця березня і закінчуючи в середині квітня. Якщо ваш регіон проживання розташований в центрі, то ідеальним часом для посадки цибулі на городі вважається кінець березня-кінець квітня.

Якщо ви проживаєте в західній частині країни, де весна настає пізніше, садіть цибулю із середини квітня до початку травня. Якщо ваш регіон розташований в північній та східній частині України, де весна починається ще пізніше, садіть цибулю з кінця квітня до середини травня, щоб врожай не постраждав від весняних заморозків.

Але зверніть увагу на те, що весна зараз настає рано, а температура повітря вдень вище за звичайну норму. Щоб вберегти рослини від ранніх заморозків, вкрийте їх плівкою або вирощуйте в теплиці.

Лук
Вирощування цибулі на городній ділянці. Фото: Pinterest

Коли посадити цибулю на городі навесні за місячним календарем

Щоб врожай дійсно вийшов гарний, варто звернутися по допомогу до місячного календаря. Згідно з ним, найкращими датами для посадки цибулі на городі навесні вважаються такі дні, як:

  • 22-23 березня
  • 27-28 березня
  • 1 квітня
  • 4 квітня
  • 6 квітня
  • 9-11 квітня
  • 15-17 квітня
  • 19 квітня
  • 29 квітня
  • 2-3 травня
  • 6-8 травня
  • 11-14 травня
  • 16 травня
  • 18 травня
  • 29-30 травня
Лук
Посадка цибулі на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживити цибулю на городі в квітні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, що посадити біля цибулі на городі, щоб захистити її від шкідників. 

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна садити біля цибулі на городі.

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