Коли садити цибулю на городі навесні 2025 за місячним календарем — сприятливі дні, поради дачникам

Людина, яка садить цибулю на городі. Фото: Popsugar

Кожен дачник із досвідом хоче виростити на своєму городі найкращий врожай, зокрема, і врожай цибулі. А щоб це дійсно вийшло, варто знати, коли краще садити цей овоч навесні цього року на городі в залежності від регіону і згідно з місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли краще садити цибулю навесні 2025 в залежності від регіону

Якщо ви живете в південному регіоні України, де весна настає раніше, можете садити цибулю, починаючи з кінця березня і закінчуючи в середині квітня. Якщо ваш регіон проживання розташований в центрі, то ідеальним часом для посадки цибулі на городі вважається кінець березня-кінець квітня.

Якщо ви проживаєте в західній частині країни, де весна настає пізніше, садіть цибулю із середини квітня до початку травня. Якщо ваш регіон розташований в північній та східній частині України, де весна починається ще пізніше, садіть цибулю з кінця квітня до середини травня, щоб врожай не постраждав від весняних заморозків.

Але зверніть увагу на те, що весна зараз настає рано, а температура повітря вдень вище за звичайну норму. Щоб вберегти рослини від ранніх заморозків, вкрийте їх плівкою або вирощуйте в теплиці.

Вирощування цибулі на городній ділянці. Фото: Pinterest

Коли посадити цибулю на городі навесні за місячним календарем

Щоб врожай дійсно вийшов гарний, варто звернутися по допомогу до місячного календаря. Згідно з ним, найкращими датами для посадки цибулі на городі навесні вважаються такі дні, як:

22-23 березня

27-28 березня

1 квітня

4 квітня

6 квітня

9-11 квітня

15-17 квітня

19 квітня

29 квітня

2-3 травня

6-8 травня

11-14 травня

16 травня

18 травня

29-30 травня

Посадка цибулі на городі. Фото: Pinterest

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