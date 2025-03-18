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Що робити з цибулею, щоб на ній не було стрілок — поради

18 березня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як садити цибулю на городі, щоб на ній не було стрілок — корисні поради дачникам
Дачниця, яка зриває стрілки на цибулі на городі. Фото: скриншот з YouTube
Христина Кучугурна - Редактор

Дачники з досвідом знають, що цибуля, на якій з’явилися стрілки, вже не може зберігатися і має високі шанси захворіти, але цього можна уникнути. Щоб овоч не пустив стрілки, дізнайтеся, як правильно потрібно садити його на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як правильно садити цибулю на городі

Як підготувати цибулю до посадки

Перш за все, обираючи цибулини для посадки, дачники з досвідом рекомендують звернути увагу на середні за розміром. Справа в тому, що великі цибулини частіше схильні до стрілкування, але якщо ви маєте за мету виростити зелену цибулю, цей варіант є для вас ідеальним.

Далі потрібно оцінити, яка температура ґрунту на вашому городі. Справа в тому, що якщо ви посадите цибулю в землю, яка ще не прогрілася, вона може пустити стрілки. Тому досвідчені дачники рекомендують дочекатися, поки ґрунт прогріється.

Взагалі дачники рекомендують стежити за тим, коли на березах почнуть розпускатися листя — це важливий природний індикатор, який вказує на те, що вже можна садити цибулю. Якщо ви помітили, що на деревах розпускаються листя, це означає, що земля вже прогрілася. 

Посадка лука
Процес посадки цибулі на городі. Фото: Decorexpro

Чого варто уникати при вирощуванні цибулі

Вирощуючи цибулю на городі, ні в якому разі не поливайте її холодною водою. Справа в тому, що від такої води рослини почнуть стресувати і випускати стрілки. 

Що робити з цибулею, яка пустила стрілки

Якщо стрілки вже з’явилися на цибулі, обережно зріжте їх біля основи рослини, а місця зрізів посипте звичайною сіллю, щоб запобігти розвитку хвороб. Що стосується самих стрілок, то їх можна використати для приготування страв. 

Выращивание лука
Стрілки на цибулі на городі. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини категорично не можна садити біля цибулі на городі. 

Раніше ми розповідали про те, коли варто садити цибулю на городі в 2025 році за місячним календарем. 

Також ми повідомляли про те, що посадити біля цибулі на городі, щоб захистити її від шкідників.

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