Как сажать лук на огороде, чтобы на нем не было стрелок — полезные советы дачникам

Дачница, которая срывает стрелки на луке на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Дачники с опытом знают, что лук, на котором появились стрелки, уже не может храниться и имеет высокие шансы заболеть, но этого можно избежать. Чтобы овощ не пустил стрелки, узнайте, как правильно нужно сажать его на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как правильно сажать лук на огороде

Как подготовить лук к посадке

Прежде всего, выбирая луковицы для посадки, дачники с опытом рекомендуют обратить внимание на средние по размеру. Дело в том, что крупные луковицы чаще склонны к стрелкованию, но если вы ставите цель вырастить зеленый лук, этот вариант для вас идеален.

Далее нужно оценить, какая температура почвы на вашем огороде. Дело в том, что если вы посадите лук в землю, которая еще не прогрелась, он может пустить стрелки. Поэтому опытные дачники рекомендуют дождаться, пока почва прогреется.

Вообще дачники рекомендуют следить за тем, когда на березах начнут распускаться листья — это важный природный индикатор, который указывает на то, что уже можно сажать лук. Если вы заметили, что на деревьях распускаются листья, это означает, что земля уже прогрелась.

Процесс посадки лука на огороде. Фото: Decorexpro

Чего стоит избегать при выращивании лука

Выращивая лук на огороде, ни в коем случае не поливайте его холодной водой. Дело в том, что от такой воды растения начнут стресовать и выпускать стрелки.

Что делать с луком, который пустил стрелки

Если стрелки уже появились на луке, осторожно срежьте их у основания растения, а места срезов посыпьте обычной солью, чтобы предотвратить развитие болезней. Что касается самих стрелок, то их можно использовать для приготовления блюд.

Стрелки на луке на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать возле лука на огороде.

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