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Как подготовить лук к посадке — лучший раствор для обработки

28 марта 2025 02:40
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чем обработать лук перед посадкой, чтобы защитить от болезней и вредителей
Урожай лука после обработки. Колаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Лук — одна из самых популярных культур на огороде. Его любят за простоту в выращивании и неприхотливость. Однако и здесь, чтобы вырастить щедрый урожай, следует знать определенные секреты. В частности этот овощ требует обязательной обработки перед посадкой. Если не замочить посадочный материал в правильном растворе, луковицы могут пострадать от грибковых заболеваний, бактерий и вредителей. Кроме того, правильная подготовка помогает предотвратить стрелкование, которое снижает качество урожая.

Чем обработать лук перед посадкой, чтобы защитить от болезней и вредителей, укрепить иммунитет и получить большой урожай, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на InTime.

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Почему важно обрабатывать лук перед посадкой

Хоть лук не требует сложного ухода и даже подходит для тех, кто только начинает свой путь в огородничестве, он все же уязвим к болезням и вредителям.

Грибковые инфекции, бактерии и личинки насекомых могут существенно уменьшить урожай или даже полностью его уничтожить. Поэтому правильная обработка перед посадкой выполняет несколько важных функций:

  • защищает от инфекций;
  • защищает от гнили; 
  • отпугивает вредителей, особенно луковую муху;
  • укрепляет корневую систему, улучшая укоренение;
  • предотвращает стрелкование, которое негативно влияет на формирование головок;
  • ускоряет прорастание, и повышает устойчивость к неблагоприятным условиям.

 

Почему важно обрабатывать лук перед посадкой
Обработка лука перед посадкой. Фото: google.com

Какие существуют эффективные способы обработки лука перед посадкой

1. Солевой раствор — простой и надежный метод

Соль — доступное и эффективное средство для обеззараживания лука. Она не только уничтожает патогены, но и отпугивает луковую муху, которая может испортить будущий урожай.

Как приготовить раствор:

  • растворите 1-2 ст. л. поваренной соли в 1 л теплой воды (40-50°C);
  • замочите лук от 30 мин до 2 ч (чем дольше, тем лучше защита);
  • после обработки промойте лук чистой водой.

Далее лук надо обязательно просушить:

  • выложите посадочный материал в один слой на ткани или бумажном полотенце;
  • оставьте на 2-3 часа при комнатной температуре в проветриваемом месте.

Важно: не превышайте концентрацию соли, чтобы не пересушить посадочный материал.

 

Узнайте, чем обработать лук перед посадкой
Обработка лука перед посадкой. Фото: google.com

2. Обработка марганцовкой — надежный антисептик

Марганцовка — проверенное средство, которое эффективно обеззараживает лук, защищая его от грибковых и бактериальных инфекций. Марганцовка не только дезинфицирует, но и стимулирует рост корневой системы, что способствует быстрому укоренению.

Как использовать марганцовку:

  • разведите 3 г марганцовки в 10 л воды до слабого розового цвета;
  • замочите лук на 2 часа;
  • после обработки тщательно промойте водой;
  • просушите посадочный материал.

 

Какие существуют эффективные способы обработки лука перед посадкой
Обработанный лук для посадки в грунт. Фото: google.com

3. Фитоспорин — биологическая защита

Фитоспорин — экологически чистый препарат на основе полезных бактерий, который борется с грибками и гнилью.

Как применять:

  • разведите 1 ч. л. в 1 л теплой воды (не выше 30°C);
  • замочите лук на 1-2 часа.

Для дополнительной защиты можно полить грядки этим раствором перед посадкой.

 

Ранее мы писали, какие самые удачные дни для посадки лука по лунному календарю.

Напомним, мы рассказывали, чем надо подкормить лук в апреле для щедрого урожая.

Также предлагаем узнать, какие удобрения подходят для помидоров и когда их вносить.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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