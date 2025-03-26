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Найкращі добрива для помідорів — коли і як вносити

26 березня 2025 02:40
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чим і коли удобрювати помідори для великого врожаю — поради городникам
Удобрення помідорів для гарного врожаю. Колаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Помідори — один з найулюбленіших овочів багатьох українців, без якого важко уявити літній стіл або город. Соковиті, ароматні та корисні, вони чудово підходять для свіжих салатів, консервації та приготування соусів. Проте, щоб отримати багатий урожай томатів, важливо не лише правильно доглядати за рослинами, а й вчасно їх удобрювати. Підживлення допомагає кущам рости сильними, рясно цвісти та формувати великі плоди.

Які добрива найкраще підходять для помідорів та коли їх вносити, щоб забезпечити себе щедрим урожаєм, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Найкращі добрива для помідорів — коли і як вносити для рясного врожаю

Городники, які дотримуються правильної схеми внесення добрив, збирають томати відрами. Розгляньмо ефективну систему підживлення помідорів на різних стадіях розвитку: 

1. Перше підживлення — зміцнюємо розсаду

Першу підгодівлю проводять тоді, коли у розсади з'являється 5-6 справжніх листочків. На цьому етапі рослинам потрібен азот для активного росту. Оптимальний варіант — органічне добриво на основі коров'яку.

Рецепт:

  • вода — 10 л;
  • перепрілий коров'як — 0,5 кг.

Розчин добре перемішують і залишають настоюватися 4-5 днів. Перед використанням його проціджують, а потім поливають грядки під корінь.

 

Найкращі добрива для помідорів — коли і як вносити для рясного врожаю
Полив молодої розсади. Фото: shutterstock.com

2. Друге підживлення — для рясного цвітіння

Коли на томатах починається фаза цвітіння, рослини потребують калію та фосфору. Саме ці елементи сприяють утворенню великої кількості зав'язі. У цей період ідеальним добривом є розчин деревного попелу.

Рецепт:

  • вода — 10 л;
  • попіл — 1 кг. 

Суміш добре перемішують і настоюють 3-4 дні, після чого підливають під корінь. Попіл не тільки живить рослини, а й допомагає зміцнити їх імунітет, захищаючи від хвороб.

 

Чим і коли удобрювати помідори для великого врожаю
Цвітіння томатів на городі. Фото: istockphoto.com

3. Третє підживлення — для великих і смачних плодів

Коли помідори починають плодоносити, їм необхідний комплекс мікроелементів для правильного дозрівання. Особливо важливими є:

  • бор;
  • йод;
  • кальцій.

Ці речовини сприяють насиченому кольору, пружності та смаку плодів. У цей період можна використовувати ефективний розчин на основі молока, йоду та борної кислоти.

Рецепт:

  • вода — 10 л;
  • свіже молоко — 1 л;
  • йод — 10 крапель;
  • борна кислота — 1 ч. л.

Перед додаванням борну кислоту слід розчинити в невеликій кількості теплої води, а потім влити у загальну суміш. Кожен кущ поливають під корінь — приблизно 1 л розчину на рослину.

 

Дізнайтеся, чим і коли удобрювати помідори, щоб збирати врожай відрами
Полив помідорів на городі. Фото: depositphotos.com

Додаткові поради для гарного врожаю помідорів

При вирощуванні помідорів варто також враховувати такі нюанси: 

  • не перевищуйте дозування, адже надлишок добрив може призвести до зворотного ефекту;
  • підживлюйте тільки у вечірній час або рано вранці, щоб уникнути опіків на листі;
  • чергуйте органічні та мінеральні добрива, щоб помідори отримували збалансоване підживлення. 

 

Раніше ми розповідали, як виростити помідори, щоб були соковитими та солодкими. 

Нагадаємо, ми писали, що можна посадити біля помідорів на грядці. 

Також пропонуємо вам дізнатися, чим полити редиску, щоб виросла велика та соковита.

врожай овочі поради добрива помідор город

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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