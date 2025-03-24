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Будуть схожими на мед — як можна виростити солодкі помідори

24 березня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Що треба робити з помідорами, щоб вони виросли солодкими — поради дачникам
Дачник, який збирає врожай помідорів на городі. Фото: Rawpixel
Христина Кучугурна - Редактор

Деякі дачники вважають, що виростити солодкі помідори можна лише в тому випадку, якщо обрати відповідні сорти, але це не так. Дізнайтеся, на що варто звертати увагу при догляді цього овоча під час вирощування, щоб з легкістю отримати солодкі плоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як виростити солодкі помідори

Використання марганцівки для поливу

Цей простий аптечний засіб не лише захищає рослини від різних хвороб, а й покращує присмак помідорів. Для цього потрібно поливати овочі спеціально приготовленим розчином, в якому варто поєднати такі інгредієнти, як:

  • Марганцівка — 15 грамів
  • Вода — одне відро
Помидоры
Врожай помідорів на кущі. Фото: Pinterest

Використання попелу для поливу

Це ще один метод виростити солодкі помідори, адже до складу деревної золи входить багато корисних елементів. Щоб приготувати ефективний розчин, змішайте між собою такі інгредієнти, як:

  • Попіл — 250 грамів
  • Вода — одне відро

Спочатку просійте золу, потім розчиніть її у воді та полийте рослини, на яких у вас ростуть томати. 

Правильне "сусідство"

Для гарного врожаю будь-якого овоча важливо, щоб біля нього росли "правильні" культури. Поруч із помідорами варто також садити ті рослини, які не конкуруватимуть з ними за поживні елементи. Є одна культура, яка може зробити помідори солодкими, — це базилік.

Базилик
Кущ духмяного базиліку на огороді. Фото: Pinterest

Кількість поливів 

Дефіцит, як і надмірна кількість поливів, може зіпсувати врожай помідорів, тому необхідно знати, як саме потрібно їх поливати. Дачники з досвідом рекомендують зволожувати томати часто, але у маленькій кількості.

Наявність сонячного освітлення

Помідори люблять сонце, адже саме завдяки ньому вони виростають дуже смачними, великими і солодкими. Тому щоб мати найкращий врожай томатів на своєму городі, стежте за тим, щоб на кущі з помідорами не потрапляла тінь.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини не можна садити біля помідорів на городі. 

Раніше ми розповідали про те, що потрібно посадити біля помідорів на городі для великого врожаю. 

Також ми повідомляли про те, який сидерат варто посіяти під помідори для кращого врожаю.

овочі поради город помідори томат

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