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Ці сорти помідорів ідеально підходять для салатів — поради

11 березня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Які сорти помідорів посадити для смачних салатів — поради дачникам
Врожай помідорів на кущі на городі. Фото: Allegro
Христина Кучугурна - Редактор

Серед великої різноманітності сортів помідорів є ті, які найкращі підходять для приготування салатів. Дізнайтеся, які томати варто посадити на своєму городі, щоб вони дали великий врожай смачних овочів, і пояснили, в чому переваги таких сортів.

Про це розповідають на каналі "Наша дача!" в YouTube.

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Сорт "Каста (Супернова) F1"

Такий сорт рано дає врожай і протягом періоду вегетації формує приблизно десять кистей з чотирма або п’ятьма плодами на кожній. Кущі з такого сорту виростають заввишки десь 50 сантиметрів, мають міцне стебло і густе листя.

Помідори такого сорту мають доволі незвичайну форму — вони круглі, щільні, червоні та ароматні, а ще мають носик. М’якоть в плодах м’ясиста і соковита, а ще в ній немає білого стержня. На смак такі томати солодкі з кислинкою, а вага кожного плода становить від 220 до 260 грамів.

Помидоры
Помідори сорту "Каста (Супернова) F1". Фото: Agroshop

Сорт "Томат Нуксі F1"

Цей сорт вважається середньостиглим гібридом і був створений у Голландії. Помідори такого сорту можна садити як у відкритому ґрунті під тимчасовими укриттями, так і у теплицях з плівки або пластику. Кущі цього сорту мають потужне коріння, рясне листя і гарну стійкість до більшості хвороб.

Плоди цього сорту яскраво-жовті та округлі, а також мають щільну структуру і вагу від 220 до 250 грамів. М’якоть всередині м’ясиста, соковита і цукриста. Ще ці томати ідеально підходять для приготування соків і соусів, а також для зберігання в морозильнику і консервування.

Желтые помидоры
Помідори сорту "Томат Нуксі F1". Фото: Agroart

Сорт "Томат Пінк Джейн F1"

Цей сорт вважається новим гібридом, а його плоди мають привабливий зовнішній вигляд і чудовий смак. Ще томати такого сорту дозрівають за 65-70 днів з моменту пересадки. Кущі цього сорту можна садити як на городі, так і в плівкових теплицях.

Плоди цього сорту плоско-округлі, мають насичено-рожевий відтінок і навіть блистять. Вага кожного помідора такого сорту становить від 200 до 250 грамів. А ще сорт витримує стресові умови і легко адаптується до різного клімату.

Красные помидоры
Помідори сорту "Томат Пінк Джейн F1". Фото: Agrolife

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини варто посадити біля помідорів на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як можна прискорити процес проростання насіння помідорів. 

Також ми повідомляли про те, який сидерат варто посіяти під помідорами на городі навесні.

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