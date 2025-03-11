Які сорти помідорів посадити для смачних салатів — поради дачникам

Врожай помідорів на кущі на городі. Фото: Allegro

Серед великої різноманітності сортів помідорів є ті, які найкращі підходять для приготування салатів. Дізнайтеся, які томати варто посадити на своєму городі, щоб вони дали великий врожай смачних овочів, і пояснили, в чому переваги таких сортів.

Про це розповідають на каналі "Наша дача!" в YouTube.

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Найкращі салатні сорти помідорів

Сорт "Каста (Супернова) F1"

Такий сорт рано дає врожай і протягом періоду вегетації формує приблизно десять кистей з чотирма або п’ятьма плодами на кожній. Кущі з такого сорту виростають заввишки десь 50 сантиметрів, мають міцне стебло і густе листя.

Помідори такого сорту мають доволі незвичайну форму — вони круглі, щільні, червоні та ароматні, а ще мають носик. М’якоть в плодах м’ясиста і соковита, а ще в ній немає білого стержня. На смак такі томати солодкі з кислинкою, а вага кожного плода становить від 220 до 260 грамів.

Помідори сорту "Каста (Супернова) F1". Фото: Agroshop

Сорт "Томат Нуксі F1"

Цей сорт вважається середньостиглим гібридом і був створений у Голландії. Помідори такого сорту можна садити як у відкритому ґрунті під тимчасовими укриттями, так і у теплицях з плівки або пластику. Кущі цього сорту мають потужне коріння, рясне листя і гарну стійкість до більшості хвороб.

Плоди цього сорту яскраво-жовті та округлі, а також мають щільну структуру і вагу від 220 до 250 грамів. М’якоть всередині м’ясиста, соковита і цукриста. Ще ці томати ідеально підходять для приготування соків і соусів, а також для зберігання в морозильнику і консервування.

Помідори сорту "Томат Нуксі F1". Фото: Agroart

Сорт "Томат Пінк Джейн F1"

Цей сорт вважається новим гібридом, а його плоди мають привабливий зовнішній вигляд і чудовий смак. Ще томати такого сорту дозрівають за 65-70 днів з моменту пересадки. Кущі цього сорту можна садити як на городі, так і в плівкових теплицях.

Плоди цього сорту плоско-округлі, мають насичено-рожевий відтінок і навіть блистять. Вага кожного помідора такого сорту становить від 200 до 250 грамів. А ще сорт витримує стресові умови і легко адаптується до різного клімату.

Помідори сорту "Томат Пінк Джейн F1". Фото: Agrolife

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