Як можна швидко проростити насіння помідорів — в чому замочити, поради дачникам

Чоловік, який сіє насіння помідорів на розсаду. Фото: Epic Gardening

Якщо ви посіяли насіння помідорів і хочете, щоб воно швидко проросло, вам варто знати один простий, але ефективний лайфхак. Досвідчені дачники розповіли, як можна ефективно прискорити процес проростання посівного матеріалу томатів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як можна прискорити процес проростання насіння томатів

Якщо ви хочете, щоб ваша розсада помідорів швидко зійшла, необхідно подбати про їхнє насіння. Дачники з досвідом наголошують, що перед посівом потрібно замочити насіння томатів. Справа в тому, що необроблене насіння проросте, в середньому, за півтора тижня, а ось оброблене — всього за п'ять-вісім днів.

Але щоб не припуститися помилки, необхідно знати, в якому розчині варто обробляти насіння помідорів перед посадкою у відкритий ґрунт.

Вирощена розсада помідорів у стаканах. Фото: Pinterest

В чому потрібно замочити насіння помідорів

Перш, ніж замочувати насіння, потрібно відібрати те, яке найбільше і не пошкоджене. Потім приготуйте спеціальний розчин, взявши такі інгредієнти, як:

Марганцевокислий калій 1% — п’ять грамів

Тепла вода — 500 мілілітрів

Розчиніть марганцівку у воді, замочіть в розчині насіння на півтори-дві години, а потім перемішайте і приберіть ті, які спливли наверх.

Потім приготуйте інший розчин, взявши такі інгредієнти, як:

Сіль — 30-35 грамів

Тепла вода — один літр

Залийте сіль водою і насипте туди насіння, почекайте десять або 15 хвилин і перемішайте готовий розчин. Насіння замочуйте за одну добу до сівби. А ось те насіння, на якому зверху органо-мінеральна яскрава оболонка, обробляти не треба.

Замочене насіння помідорів у ємності. Фото: Decorexpro

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