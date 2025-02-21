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Як прискорити проростання насіння помідорів — поради

21 лютого 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна швидко проростити насіння помідорів — в чому замочити, поради дачникам
Чоловік, який сіє насіння помідорів на розсаду. Фото: Epic Gardening
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви посіяли насіння помідорів і хочете, щоб воно швидко проросло, вам варто знати один простий, але ефективний лайфхак. Досвідчені дачники розповіли, як можна ефективно прискорити процес проростання посівного матеріалу томатів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як можна прискорити процес проростання насіння томатів

Якщо ви хочете, щоб ваша розсада помідорів швидко зійшла, необхідно подбати про їхнє насіння. Дачники з досвідом наголошують, що перед посівом потрібно замочити насіння томатів. Справа в тому, що необроблене насіння проросте, в середньому, за півтора тижня, а ось оброблене — всього за п'ять-вісім днів.

Але щоб не припуститися помилки, необхідно знати, в якому розчині варто обробляти насіння помідорів перед посадкою у відкритий ґрунт.

Рассада помидоров
Вирощена розсада помідорів у стаканах. Фото: Pinterest

В чому потрібно замочити насіння помідорів

Перш, ніж замочувати насіння, потрібно відібрати те, яке найбільше і не пошкоджене. Потім приготуйте спеціальний розчин, взявши такі інгредієнти, як:

  • Марганцевокислий калій 1% — п’ять грамів
  • Тепла вода — 500 мілілітрів

Розчиніть марганцівку у воді, замочіть в розчині насіння на півтори-дві години, а потім перемішайте і приберіть ті, які спливли наверх.

Потім приготуйте інший розчин, взявши такі інгредієнти, як:

  • Сіль — 30-35 грамів
  • Тепла вода — один літр

Залийте сіль водою і насипте туди насіння, почекайте десять або 15 хвилин і перемішайте готовий розчин. Насіння замочуйте за одну добу до сівби. А ось те насіння, на якому зверху органо-мінеральна яскрава оболонка, обробляти не треба.

Семена помидоров
Замочене насіння помідорів у ємності. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна садити після помідорів на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто засіяти город після збору врожаю помідорів. 

Також ми повідомляли про те, який сорт помідорів варто посадити на городі навесні. 

овочі поради город помідори томат насіння

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