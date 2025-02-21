Как можно быстро прорастить семена помидоров — в чем замочить, советы дачникам

Мужчина, который сеет семена помидоров на рассаду. Фото: Epic Gardening

Если вы посеяли семена помидоров и хотите, чтобы они быстро проросли, вам стоит знать один простой, но эффективный лайфхак. Опытные дачники рассказали, как можно эффективно ускорить процесс прорастания посевного материала томатов.

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Если вы хотите, чтобы ваша рассада помидоров быстро взошла, необходимо позаботиться об их семенах. Дачники с опытом отмечают, что перед посевом нужно замочить семена томатов. Дело в том, что необработанные семена прорастут, в среднем, за полторы недели, а вот обработанные — всего за пять-восемь дней.

Но чтобы не допустить ошибку, необходимо знать, в каком растворе стоит обрабатывать семена помидоров перед посадкой в открытый грунт.

Выращенная рассада помидоров в стаканах. Фото: Pinterest

В чем нужно замочить семена помидоров

Прежде, чем замачивать семена, нужно отобрать те, которые самые крупные и не поврежденные. Затем приготовьте специальный раствор, взяв такие ингредиенты, как:

Марганцевокислый калий 1% — пять грамм

Теплая вода — 500 миллилитров

Растворите марганцовку в воде, замочите в растворе семена на полтора-два часа, а затем перемешайте и уберите те, которые всплыли наверх.

Затем приготовьте другой раствор, взяв такие ингредиенты, как:

Соль — 30-35 граммов

Теплая вода — один литр

Залейте соль водой и насыпьте туда семена, подождите десять или 15 минут и перемешайте готовый раствор. Семена замачивайте за одни сутки до посева. А вот те семена, на которых сверху органо-минеральная яркая оболочка, обрабатывать не надо.

Замоченные семена помидоров в емкости. Фото: Decorexpro

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