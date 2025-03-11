Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Эти сорта помидоров идеально подходят для салатов — советы arrow

Эти сорта помидоров идеально подходят для салатов — советы

11 марта 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие сорта помидоров посадить для вкусных салатов — советы дачникам
Урожай помидоров на кусте на огороде. Фото: Allegro
Кристина Кучугурная - Редактор

Среди большого разнообразия сортов помидоров есть те, которые лучше всего подходят для приготовления салатов. Узнайте, какие томаты стоит посадить на своем огороде, чтобы они дали большой урожай вкусных овощей, и объяснили, в чем преимущества таких сортов.

Об этом рассказывают на канале "Наша дача!" в YouTube.

Читайте также:

Самые лучшие салатные сорта помидоров

Сорт "Каста (Супернова) F1"

Такой сорт рано дает урожай и в течение периода вегетации формирует примерно десять кистей с четырьмя или пятью плодами на каждой. Кусты с такого сорта вырастают по высоте где-то 50 сантиметров, имеют крепкий стебель и густую листву.

Помидоры такого сорта имеют довольно необычную форму — они круглые, плотные, красные и ароматные, а еще имеют носик. Мякоть в плодах мясистая и сочная, а еще в ней нет белого стержня. На вкус такие томаты сладкие с кислинкой, а вес каждого плода составляет от 220 до 260 грамм.

Помидоры
Помидоры сорта "Каста (Супернова) F1". Фото: Agroshop

Сорт "Томат Нукси F1"

Этот сорт считается среднеспелым гибридом и был создан в Голландии. Помидоры такого сорта можно сажать как в открытом грунте под временными укрытиями, так и в теплицах из пленки или пластика. Кусты этого сорта имеют мощные корни, обильную листву и хорошую устойчивость к большинству болезней.

Плоды этого сорта ярко-желтые и округлые, а также имеют плотную структуру и вес от 220 до 250 грамм. Мякоть внутри мясистая, сочная и сахаристая. Еще эти томаты идеально подходят для приготовления соков и соусов, а также для хранения в морозильнике и консервирования.

Желтые помидоры
Помидоры сорта "Томат Нукси F1". Фото: Agroart

Сорт "Томат Пинк Джейн F1"

Этот сорт считается новым гибридом, а его плоды имеют привлекательный внешний вид и превосходный вкус. Еще томаты такого сорта созревают за 65-70 дней с момента пересадки. Кусты этого сорта можно сажать как на огороде, так и в пленочных теплицах.

Плоды этого сорта плоско-округлые, имеют насыщенно-розовый оттенок и даже блестят. Вес каждого помидора такого сорта составляет от 200 до 250 грамм. А еще сорт выдерживает стрессовые условия и легко адаптируется к разному климату.

Красные помидоры
Помидоры сорта "Томат Пинк Джейн F1". Фото: Agrolife

Напомним, мы писали о том, какие растения стоит посадить возле помидоров на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как можно ускорить процесс прорастания семян помидоров.

Также мы сообщали о том, какой сидерат стоит посеять под помидорами на огороде весной.

овощи советы огород помидоры томат сорт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:12 Скидки до 36% на популярные продукты — как изменились цены в АТБ

17:07 Состояние воздуха в Одессе сегодня — что показывает лаборатория

16:52 Украинцам дадут новые льготы на коммуналку и проезд — кто получит

16:50 Стали известны детали первого раунда переговоров США и Украины

16:44 Сколько украинцев имеют временную защиту в странах ЕС

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

16:43 РФ использует компоненты для КАБ из США и Китая, — Власюк

16:30 Сколько чиновники Одесчины заработали на покупке генераторов

16:30 Samsung пошла на значительную жертву ради самого тонкого S25 Edge

16:27 Ермак назвал три важных условия для длительного мира в Украине

16:17 Заривная ответила, как проходят переговоры между США и Украиной

17:12 Скидки до 36% на популярные продукты — как изменились цены в АТБ

17:07 Состояние воздуха в Одессе сегодня — что показывает лаборатория

16:52 Украинцам дадут новые льготы на коммуналку и проезд — кто получит

16:50 Стали известны детали первого раунда переговоров США и Украины

16:44 Сколько украинцев имеют временную защиту в странах ЕС

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

16:43 РФ использует компоненты для КАБ из США и Китая, — Власюк

16:30 Сколько чиновники Одесчины заработали на покупке генераторов

16:30 Samsung пошла на значительную жертву ради самого тонкого S25 Edge

16:27 Ермак назвал три важных условия для длительного мира в Украине

16:17 Заривная ответила, как проходят переговоры между США и Украиной

12:23 О чем мечтают военные после победы — мысли бойцов "Айдара"

06:55 Как живут военнопленные РФ, — большой репортаж из лагеря

06:40 Цены на цветные металлы изменились — куда лучше сдавать латунь

10 марта 2025

22:33 Взаимоотношения Украины и США — мнения одесситов об их развитии

20:15 "Выстрел в ногу" — возобновят ли США поставки оружия в Украину

19:05 Пенсии в ЕС и Украине — на сколько в Европе больше выплаты

16:15 В три раза больше остальных — зарплаты чиновников во время войны

13:12 В Канаде заменили Трюдо — кто такой новый премьер Марк Карни

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

06:40 Обновленные цены на лом — где выгоднее сдавать алюминий в марте

9 марта 2025

07:35 Инвестиции в недвижимость на Бали — сколько надо денег

Text

13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

Text

11:18 Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
Text

21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

Text

17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

Text

15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

Text

13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
Text

22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
Text

22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:12 Стоимость яиц взлетела в космос — что произошло с ценами в АТБ

27 февраля 2025

07:05 Что будет с минимальной зарплатой в Украине — сумма с 1 марта

1 марта 2025

22:36Выразил поддержку — Залужный опубликовал фото с Зеленским

26 февраля 2025

00:30 Мобилизованного не взяла ни одна часть — что должен делать ТЦК

1 марта 2025

07:23 Въезд в ЕС только за деньги — что изменится для украинцев в 2025

4 марта 2025

16:05 Без права на обмен — у кого могут конфисковать доллары

1 марта 2025

02:30 Мобилизация украинцев 50+ лет — что изменится с 1 марта

27 февраля 2025

12:20 Как уберечь яблоню от осыпания плодов — волшебная подкормка

1 марта 2025

13:25 Салат с курицей "Леди" — сытный и одновременно легкий

6 марта 2025

13:53 Пакет помощи на 20 млрд евро — часть стран ЕС выступила против