Какие сорта помидоров посадить для вкусных салатов — советы дачникам

Урожай помидоров на кусте на огороде. Фото: Allegro

Среди большого разнообразия сортов помидоров есть те, которые лучше всего подходят для приготовления салатов. Узнайте, какие томаты стоит посадить на своем огороде, чтобы они дали большой урожай вкусных овощей, и объяснили, в чем преимущества таких сортов.

Об этом рассказывают на канале "Наша дача!" в YouTube.

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Сорт "Каста (Супернова) F1"

Такой сорт рано дает урожай и в течение периода вегетации формирует примерно десять кистей с четырьмя или пятью плодами на каждой. Кусты с такого сорта вырастают по высоте где-то 50 сантиметров, имеют крепкий стебель и густую листву.

Помидоры такого сорта имеют довольно необычную форму — они круглые, плотные, красные и ароматные, а еще имеют носик. Мякоть в плодах мясистая и сочная, а еще в ней нет белого стержня. На вкус такие томаты сладкие с кислинкой, а вес каждого плода составляет от 220 до 260 грамм.

Помидоры сорта "Каста (Супернова) F1". Фото: Agroshop

Сорт "Томат Нукси F1"

Этот сорт считается среднеспелым гибридом и был создан в Голландии. Помидоры такого сорта можно сажать как в открытом грунте под временными укрытиями, так и в теплицах из пленки или пластика. Кусты этого сорта имеют мощные корни, обильную листву и хорошую устойчивость к большинству болезней.

Плоды этого сорта ярко-желтые и округлые, а также имеют плотную структуру и вес от 220 до 250 грамм. Мякоть внутри мясистая, сочная и сахаристая. Еще эти томаты идеально подходят для приготовления соков и соусов, а также для хранения в морозильнике и консервирования.

Помидоры сорта "Томат Нукси F1". Фото: Agroart

Сорт "Томат Пинк Джейн F1"

Этот сорт считается новым гибридом, а его плоды имеют привлекательный внешний вид и превосходный вкус. Еще томаты такого сорта созревают за 65-70 дней с момента пересадки. Кусты этого сорта можно сажать как на огороде, так и в пленочных теплицах.

Плоды этого сорта плоско-округлые, имеют насыщенно-розовый оттенок и даже блестят. Вес каждого помидора такого сорта составляет от 200 до 250 грамм. А еще сорт выдерживает стрессовые условия и легко адаптируется к разному климату.

Помидоры сорта "Томат Пинк Джейн F1". Фото: Agrolife

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