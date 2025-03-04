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Що треба посадити біля помідорів для смачного врожаю — поради

4 березня 2025 04:17
Христина Кучугурна - Редактор
Що посадити біля помідорів на городі, щоб покращити їхній смак — поради дачникам
Дачник, який збирає врожай помідорів на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Щоб покращити присмак помідорів, поруч із ними варто посадити певні види городніх рослин. Дачники з досвідом розповіли, які культури потрібно посіяти на ділянці біля цього популярного овоча, щоб потім зібрати врожай смачних, соковитих і солодких плодів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Які рослини варто посадити біля помідорів на городі

Базилік

Ця трава покращує присмак помідорів, а також захищає їхні кущі від плодових мух і комарів. До того ж томати, які ростуть поміж базиліка, дуже часто виростають доволі немаленькими.

Базилик
Рослини базиліка на городі. Фото: Decorexpro

Часник

Посадивши часник біля томатів, ви гарантуєте їм захист від червоних павутинних кліщів. До того ж часник має протигрибкову дію, яка допомагає покращувати структуру і якість ґрунту під помідорами.

Чеснок
Зібраний врожай часнику на городі. Фото: Pinterest

Салат

Дачники з досвідом знають, що салат з помідорами на одній грядці здатні одне одному допомагати. Так, кущі томатів вміють захищати салат від сонячних променів, які можуть залишити на ньому опіки, а салат, натомість, зберігає вологу і підтримує оптимальну температуру землі навколо помідорів.

Салат
Вирощування салату на городі. Фото: Pinterest

Цибуля

Ця зелень покращує присмак помідорів, а також дозволяє їм виростати великими. До того ж, цибуля захищає томати від такого шкідника, як попелиця, а якщо ви посадите ці дві рослини поруч, ви можете зменшити витрати на добрива.

Лук
Вирощування цибулі на городі. Фото: House Digest

Рукола

Посадивши руколу на одній грядці з помідорами, ви матимете таку ж саму дію, як і у випадку із салатом.

Руккола
Кущі руколи на городі. Фото: Pinterest

М'ята

Це також гарна ідея покращити смак помідорів, тому дачники відносять м’яту до списку рослин, які варто посадити біля томатів.

Мята
Рослини м'яти на городі. Фото: Pinterest

Петрушка

Дачники з досвідом рекомендують посадити біля помідорів петрушку, яка, виявляється, прискорює їхній ріст. Причому, ця зелень допомагає збирати великі та соковиті помідори.

Петрушка
Врожай петрушки на городі. Фото: Freepik

Календула

А ця рослина допомагає захищати помідори від комах-шкідників, зокрема, від білокрилок і рогатих червів.

Календула
Яскрава календула в саду. Фото: Pixabay

Нагадаємо, ми писали про те, як можна прискорити проростання насіння помідорів. 

Раніше ми розповідали про те, який сидерат варто посадити під помідорами на городі навесні. 

Також ми повідомляли про те, які овочі не можна садити після помідорів на городі. 

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