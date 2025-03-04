Що посадити біля помідорів на городі, щоб покращити їхній смак — поради дачникам

Дачник, який збирає врожай помідорів на городі. Фото: Freepik

Щоб покращити присмак помідорів, поруч із ними варто посадити певні види городніх рослин. Дачники з досвідом розповіли, які культури потрібно посіяти на ділянці біля цього популярного овоча, щоб потім зібрати врожай смачних, соковитих і солодких плодів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Які рослини варто посадити біля помідорів на городі

Базилік

Ця трава покращує присмак помідорів, а також захищає їхні кущі від плодових мух і комарів. До того ж томати, які ростуть поміж базиліка, дуже часто виростають доволі немаленькими.

Рослини базиліка на городі. Фото: Decorexpro

Часник

Посадивши часник біля томатів, ви гарантуєте їм захист від червоних павутинних кліщів. До того ж часник має протигрибкову дію, яка допомагає покращувати структуру і якість ґрунту під помідорами.

Зібраний врожай часнику на городі. Фото: Pinterest

Салат

Дачники з досвідом знають, що салат з помідорами на одній грядці здатні одне одному допомагати. Так, кущі томатів вміють захищати салат від сонячних променів, які можуть залишити на ньому опіки, а салат, натомість, зберігає вологу і підтримує оптимальну температуру землі навколо помідорів.

Вирощування салату на городі. Фото: Pinterest

Цибуля

Ця зелень покращує присмак помідорів, а також дозволяє їм виростати великими. До того ж, цибуля захищає томати від такого шкідника, як попелиця, а якщо ви посадите ці дві рослини поруч, ви можете зменшити витрати на добрива.

Вирощування цибулі на городі. Фото: House Digest

Рукола

Посадивши руколу на одній грядці з помідорами, ви матимете таку ж саму дію, як і у випадку із салатом.

Кущі руколи на городі. Фото: Pinterest

М'ята

Це також гарна ідея покращити смак помідорів, тому дачники відносять м’яту до списку рослин, які варто посадити біля томатів.

Рослини м'яти на городі. Фото: Pinterest

Петрушка

Дачники з досвідом рекомендують посадити біля помідорів петрушку, яка, виявляється, прискорює їхній ріст. Причому, ця зелень допомагає збирати великі та соковиті помідори.

Врожай петрушки на городі. Фото: Freepik

Календула

А ця рослина допомагає захищати помідори від комах-шкідників, зокрема, від білокрилок і рогатих червів.

Яскрава календула в саду. Фото: Pixabay

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