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Перший врожай буде в червні — які сорти томатів посадити зараз

24 лютого 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Які сорти помідорів посадити зараз, щоб зібрати врожай в червні 2025 — поради дачникам
Врожай помідорів на кущі на городі. Фото: Gardenize
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен дачник шукає для свого городу найкращі сорти того чи іншого овочу, з яких швидко можна зібрати врожай, і серед помідорів такі є. Ми розповідаємо, які сорти томатів варто посадити просто зараз на своєму городі, щоб зібрати перші плоди вже на початку червня.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Дачники з досвідом рекомендують садити на своєму городі вже зараз такі сорти помідорів, як:

  • Сорт "Алсу"
  • Сорт "Санька"
  • Сорт "Гаврош"

Які переваги мають ці сорти

Ці сорти дають великий врожай гарних плодів вагою до 300 грамів вже на 100-й день після посадки на городі. Тобто, посадивши ці сорти томатів зараз, ви зможете зібрати перші врожаї вже на початку літа. 

Причому, помідори цих сортів можна вирощувати на розсаду на підвіконні або садити у теплиці. Завдяки цьому вони підходять абсолютно всім дачникам.

Помидоры
Стиглі помідори і їхня розсада. Фото: Freepik

Як правильно вирощувати помідори цих сортів

Оскільки надворі ще можуть бути заморозки, у травні активуються шкідники, а в ґрунті ще немає потрібних поживних елементів, помідори особливо важливо доглядати. Зокрема, необхідно у процесі вирощування підживити землю нітроамофоскою.

А ось з органічними добривами треба бути максимально обережними, ажже вони стимулюють формування пагонів у рослин. Це вважається поганим фактором, адже в такому випадку кущі витрачають енергію на формування зеленої маси, а не квіток і плодів.

Також важливо вчасно обрізати та підв’язувати кущі помідорів, щоб вони якнайшвидше дали врожай смачних помідорів.

Кусты помидоров
Догляд помідорів на городі. Фото: Archzine

Нагадаємо, ми писали про те, який сидерат варто посіяти під помідорами навесні. 

Раніше ми розповідали про те, які овочі не можна садити після помідорів на городі. 

Також ми повідомляли про те, як підготувати насіння помідорів до посадки на городі.

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