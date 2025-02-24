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Первый урожай будет в июне — какие сорта томатов посадить сейчас

24 февраля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие сорта помидоров посадить сейчас, чтобы собрать урожай в июне 2025 — советы дачникам
Урожай помидоров на кусте на огороде. Фото: Gardenize
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый дачник ищет для своего огорода самые лучшие сорта того или иного овоща, с которых быстро можно собрать урожай, и среди помидоров такие есть. Мы рассказываем, какие сорта томатов стоит посадить прямо сейчас на своем огороде, чтобы собрать первые плоды уже в начале июня.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Дачники с опытом рекомендуют сажать на своем огороде уже сейчас такие сорта помидоров, как:

  • Сорт "Алсу"
  • Сорт "Санька"
  • Сорт "Гаврош"

Какие преимущества имеют эти сорта

Эти сорта дают большой урожай красивых плодов весом до 300 грамм уже на 100-й день после посадки на огороде. То есть, посадив эти сорта томатов сейчас, вы сможете собрать первые урожаи уже в начале лета.

Причем, помидоры этих сортов можно выращивать на рассаду на подоконнике или сажать в теплице. Благодаря этому они подходят абсолютно всем дачникам.

Помидоры
Спелые помидоры и их рассада. Фото: Freepik

Как правильно выращивать помидоры этих сортов

Поскольку на улице еще могут быть заморозки, в мае активируются вредители, а в почве еще нет нужных питательных элементов, за помидорами особенно важно ухаживать. В частности, необходимо в процессе выращивания подкормить землю нитроаммофоской.

А вот с органическими удобрениями надо быть максимально осторожными, так как они стимулируют формирование побегов у растений. Это считается плохим фактором, ведь в таком случае кусты тратят энергию на формирование зеленой массы, а не цветков и плодов.

Также важно вовремя обрезать и подвязывать кусты помидоров, чтобы они как можно быстрее дали урожай вкусных помидоров.

Кусты помидоров
Уход за помидорами на огороде. Фото: Archzine

Напомним, мы писали о том, какой сидерат стоит посеять под помидорами весной.

Ранее мы рассказывали о том, какие овощи нельзя сажать после помидоров на огороде.

Также мы сообщали о том, как подготовить семена помидоров к посадке на огороде.

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