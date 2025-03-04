Что посадить возле помидоров на огороде, чтобы улучшить их вкус — советы дачникам

Дачник, который собирает урожай помидоров на огороде. Фото: Freepik

Чтобы улучшить вкус помидоров, рядом с ними стоит посадить определенные виды огородных растений. Дачники с опытом рассказали, какие культуры нужно посеять на участке возле этого популярного овоща, чтобы потом собрать урожай вкусных, сочных и сладких плодов.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Какие растения стоит посадить возле помидоров на огороде

Базилик

Эта трава улучшает привкус помидоров, а также защищает их кусты от плодовых мух и комаров. К тому же томаты, которые растут среди базилика, очень часто вырастают довольно немаленькими.

Растения базилика на огороде. Фото: Decorexpro

Чеснок

Посадив чеснок возле томатов, вы гарантируете им защиту от красных паутинных клещей. К тому же чеснок обладает противогрибковым действием, которое помогает улучшать структуру и качество почвы под помидорами.

Собранный урожай чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Салат

Дачники с опытом знают, что салат с помидорами на одной грядке способны друг другу помогать. Так, кусты томатов умеют защищать салат от солнечных лучей, которые могут оставить на нем ожоги, а салат, взамен, сохраняет влагу и поддерживает оптимальную температуру земли вокруг помидоров.

Выращивание салата на огороде. Фото: Pinterest

Лук

Эта зелень улучшает привкус помидоров, а также позволяет им вырасти большими. К тому же лук защищает томаты от такого вредителя, как тля, а если вы посадите эти два растения рядом, вы можете уменьшить расходы на удобрения.

Выращивание лука на огороде. Фото: House Digest

Руккола

Посадив рукколу на одной грядке с помидорами, вы получите такое же действие, как и в случае с салатом.

Кусты рукколы на огороде. Фото: Pinterest

Мята

Это также хорошая идея улучшить вкус помидоров, поэтому дачники относят мяту в список растений, которые стоит посадить возле томатов.

Растения мяты на огороде. Фото: Pinterest

Петрушка

Дачники с опытом рекомендуют посадить возле помидоров петрушку, которая, оказывается, ускоряет их рост. Причем эта зелень помогает собирать крупные и сочные помидоры.

Урожай петрушки на огороде. Фото: Freepik

Календула

А это растение помогает защищать помидоры от насекомых-вредителей, в частности, от белокрылок и рогатых червей.

Яркая календула в саду. Фото: Pixabay

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