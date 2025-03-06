Що не можна садити біля помідорів на городі, щоб не зіпсувати врожай — поради дачникам

Дачник, який збирає врожай помідорів на городі. Фото: Freepik

Для гарного врожаю на городі важливо не тільки те, як ви доглядаєте рослини у процесі вирощування, а й те, що поруч із ними росте. Досвідчені дачники розповіли, що в жодному разі не можна висаджувати біля помідорів, щоб не зіпсувати їхній врожай.

Про це розповідає Martha Stewart.

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Капуста

Цей овоч ні в якому разі не повинен рости біля помідорів, адже він може стати справжнім конкурентом для них за поживні елементи, які є в ґрунті. До того ж капуста дуже широко розростається, а тому може витіснити з ділянки томати.

Готовий врожай капусти на городі. Фото: Pixabay

Квасоля

Квасоля може дуже активно рости, тому вона може створювати велику тінь для томатів. До того ж представниця сімейства бобових може конкурувати за сонце, вологу і поживні елементи. Особливо це стосується випадків, коли квасоля активно росте і створює затінок для рослин помідорів.

Врожай квасолі на рослині на городі. Фото: Pinterest

Кріп

Зелень вважають ідеальною "сусідкою" для помідорів, але кропу це не стосується. Справа в тому, що зрілий кріп може нашкодити томатам, конкуруючи із ними за поживні елементи і пригнічуючи ріст кореневої системи овочів.

Великий врожай кропу на городі. Фото: Pokon

Кукурудза

Цей овоч також дачники категорично не радять садити на городі біля помідорів. Справа в тому, що кукурудза — це висока рослина, яка може створювати тінь для помідорів і не давати їм нормально рости і розвиватися.

Вирощування кукурудзи в полі. Фото: Freepik

Броколі

Щоб отримати гарний врожай броколі, йому потрібно рости в ґрунті, який наділений великою кількістю поживних елементів. Тому броколі також не варто садити на одній ділянці з томатами.

Вирощена капуста броколі на городі. Фото: Garden

Баклажани

Ці овочі можуть стати конкурентами для помідорів, відбираючи у них поживні елементи. До того ж баклажани здатні поширювати грибкові хвороби і таке захворювання, як фітофтороз. Якщо помідори постраждають від останнього, ви отримаєте гнилі плоди і зморщене листя.

Врожай баклажанів на кущі. Фото: Pinterest

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