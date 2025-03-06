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Що в жодному разі не можна садити біля помідорів — поради

6 березня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Що не можна садити біля помідорів на городі, щоб не зіпсувати врожай — поради дачникам
Дачник, який збирає врожай помідорів на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Для гарного врожаю на городі важливо не тільки те, як ви доглядаєте рослини у процесі вирощування, а й те, що поруч із ними росте. Досвідчені дачники розповіли, що в жодному разі не можна висаджувати біля помідорів, щоб не зіпсувати їхній врожай.

Про це розповідає Martha Stewart.

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Капуста

Цей овоч ні в якому разі не повинен рости біля помідорів, адже він може стати справжнім конкурентом для них за поживні елементи, які є в ґрунті. До того ж капуста дуже широко розростається, а тому може витіснити з ділянки томати.

Капуста
Готовий врожай капусти на городі. Фото: Pixabay

Квасоля

Квасоля може дуже активно рости, тому вона може створювати велику тінь для томатів. До того ж представниця сімейства бобових може конкурувати за сонце, вологу і поживні елементи. Особливо це стосується випадків, коли квасоля активно росте і створює затінок для рослин помідорів.

Фасоль
Врожай квасолі на рослині на городі. Фото: Pinterest

Кріп

Зелень вважають ідеальною "сусідкою" для помідорів, але кропу це не стосується. Справа в тому, що зрілий кріп може нашкодити томатам, конкуруючи із ними за поживні елементи і пригнічуючи ріст кореневої системи овочів.

Укроп
Великий врожай кропу на городі. Фото: Pokon

Кукурудза

Цей овоч також дачники категорично не радять садити на городі біля помідорів. Справа в тому, що кукурудза — це висока рослина, яка може створювати тінь для помідорів і не давати їм нормально рости і розвиватися.

Кукуруза
Вирощування кукурудзи в полі. Фото: Freepik

Броколі

Щоб отримати гарний врожай броколі, йому потрібно рости в ґрунті, який наділений великою кількістю поживних елементів. Тому броколі також не варто садити на одній ділянці з томатами.

Брокколи
Вирощена капуста броколі на городі. Фото: Garden

Баклажани

Ці овочі можуть стати конкурентами для помідорів, відбираючи у них поживні елементи. До того ж баклажани здатні поширювати грибкові хвороби і таке захворювання, як фітофтороз. Якщо помідори постраждають від останнього, ви отримаєте гнилі плоди і зморщене листя.

Баклажаны
Врожай баклажанів на кущі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, який сидерат потрібно посіяти під помідорами навесні. 

Раніше ми розповідали про те, які овочі категорично не можна садити після помідорів на городі. 

Також ми повідомляли про те, чим варто засіяти город після збору врожаю помідорів.

овочі поради город зелень помідори заборони

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