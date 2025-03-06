Что нельзя сажать возле помидоров на огороде, чтобы не испортить урожай — советы дачникам

Что ни в коем случае нельзя сажать возле помидоров — советы
Для хорошего урожая на огороде важно не только то, как вы ухаживаете за растениями в процессе выращивания, но и то, что рядом с ними растет. Опытные дачники рассказали, что ни в коем случае нельзя высаживать возле помидоров, чтобы не испортить их урожай.
Об этом рассказывает Martha Stewart.
Какие растения нельзя сажать рядом с помидорами
Капуста
Этот овощ ни в коем случае не должен расти возле помидоров, ведь он может стать настоящим конкурентом для них за питательные элементы, которые есть в почве. К тому же, капуста очень широко разрастается, а потому может вытеснить с участка томаты.
Фасоль
Фасоль может очень активно расти, поэтому она может создавать большую тень для томатов. К тому же представительница семейства бобовых может конкурировать за солнце, влагу и питательные элементы. Особенно это касается случаев, когда фасоль активно растет и создает тень для растений помидоров.
Укроп
Зелень считают идеальной "соседкой" для помидоров, но укропа это не касается. Дело в том, что зрелый укроп может навредить томатам, конкурируя с ними за питательные элементы и подавляя рост корневой системы овощей.
Кукуруза
Этот овощ также дачники категорически не советуют сажать на огороде возле помидоров. Дело в том, что кукуруза — это высокое растение, которое может создавать тень для помидоров и не давать им нормально расти и развиваться.
Брокколи
Чтобы получить хороший урожай брокколи, ему нужно расти в почве, которая наделена большим количеством питательных элементов. Поэтому брокколи также не стоит сажать на одном участке с томатами.
Баклажаны
Эти овощи могут стать конкурентами для помидоров, отбирая у них питательные элементы. К тому же, баклажаны способны распространять грибковые болезни и такое заболевание, как фитофтороз. Если помидоры пострадают от последнего, вы получите гнилые плоды и сморщенные листья.
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