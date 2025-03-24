Что надо делать с помидорами, чтобы они выросли сладкими — советы дачникам

Будут похожими на мед — как можно вырастить сладкие помидоры
Некоторые дачники считают, что вырастить сладкие помидоры можно лишь в том случае, если выбрать подходящие сорта, но это не так. Узнайте, на что стоит обращать внимание при уходе за этим овощем во время выращивания, чтобы с легкостью получить сладкие плоды.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как вырастить сладкие помидоры
Использование марганцовки для полива
Это простое аптечное средство не только защищает растения от различных болезней, но и улучшает привкус помидоров. Для этого нужно поливать овощи специально приготовленным раствором, в котором стоит совместить такие ингредиенты, как:
- Марганцовка — 15 грамм
- Вода — одно ведро
Использование золы для полива
Это еще один метод вырастить сладкие помидоры, ведь в состав древесной золы входит много полезных элементов. Чтобы приготовить эффективный раствор, смешайте между собой такие ингредиенты, как:
- Зола — 250 грамм
- Вода — одно ведро
Сначала просейте золу, затем растворите ее в воде и полейте растения, на которых у вас растут томаты.
Правильное "соседство"
Для хорошего урожая любого овоща важно, чтобы возле него росли "правильные" культуры. Рядом с помидорами следует также сажать те растения, которые не будут конкурировать с ними за питательные элементы. Есть одна культура, которая может сделать помидоры сладкими, — это базилик.
Количество поливов
Дефицит, как и чрезмерное количество поливов, может испортить урожай помидоров, поэтому необходимо знать, как именно нужно их поливать. Дачники с опытом рекомендуют увлажнять томаты часто, но в маленьком количестве.
Наличие солнечного освещения
Помидоры любят солнце, ведь именно благодаря ему они вырастают очень вкусными, крупными и сладкими. Поэтому чтобы иметь лучший урожай томатов на своем огороде, следите за тем, чтобы на кусты с помидорами не попадала тень.
Напомним, мы писали о том, какие растения нельзя сажать возле помидоров на огороде.
Ранее мы рассказывали о том, что нужно посадить возле помидоров на огороде для большого урожая.
Также мы сообщали о том, какой сидерат стоит посеять под помидоры для лучшего урожая.
Читайте Новини.LIVE!