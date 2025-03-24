Что надо делать с помидорами, чтобы они выросли сладкими — советы дачникам

Дачник, который собирает урожай помидоров на огороде. Фото: Rawpixel

Некоторые дачники считают, что вырастить сладкие помидоры можно лишь в том случае, если выбрать подходящие сорта, но это не так. Узнайте, на что стоит обращать внимание при уходе за этим овощем во время выращивания, чтобы с легкостью получить сладкие плоды.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Использование марганцовки для полива

Это простое аптечное средство не только защищает растения от различных болезней, но и улучшает привкус помидоров. Для этого нужно поливать овощи специально приготовленным раствором, в котором стоит совместить такие ингредиенты, как:

Марганцовка — 15 грамм

Вода — одно ведро

Урожай помидоров на кусте. Фото: Pinterest

Использование золы для полива

Это еще один метод вырастить сладкие помидоры, ведь в состав древесной золы входит много полезных элементов. Чтобы приготовить эффективный раствор, смешайте между собой такие ингредиенты, как:

Зола — 250 грамм

Вода — одно ведро

Сначала просейте золу, затем растворите ее в воде и полейте растения, на которых у вас растут томаты.

Правильное "соседство"

Для хорошего урожая любого овоща важно, чтобы возле него росли "правильные" культуры. Рядом с помидорами следует также сажать те растения, которые не будут конкурировать с ними за питательные элементы. Есть одна культура, которая может сделать помидоры сладкими, — это базилик.

Куст душистого базилика на огороде. Фото: Pinterest

Количество поливов

Дефицит, как и чрезмерное количество поливов, может испортить урожай помидоров, поэтому необходимо знать, как именно нужно их поливать. Дачники с опытом рекомендуют увлажнять томаты часто, но в маленьком количестве.

Наличие солнечного освещения

Помидоры любят солнце, ведь именно благодаря ему они вырастают очень вкусными, крупными и сладкими. Поэтому чтобы иметь лучший урожай томатов на своем огороде, следите за тем, чтобы на кусты с помидорами не попадала тень.

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