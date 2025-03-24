Чим підживити редиску, щоб виросла велика та соковита — поради городникам

Полив редиски для гарного врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Редиска — один з найулюбленіших літніх овочів, який подобається багатьом за солодкий смак та соковитість. Багато дачників та городників самостійно вирощують культуру на грядках. Проте, вона потребує особливого догляду та правильного підживлення.

Чим краще поливати редиску, щоб овоч ріс великим, солодким та соковитим, читайте далі у нашій статті.

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Найкраще підживлення для соковитої редиски

Хоча редиска вважається невибагливою культурою, правильне підживлення все ж допомагає покращити її смакові якості та прискорити ріст. Головне — використовувати добрива в помірній кількості, щоб не перенаситити ґрунт речовинами, які можуть зашкодити рослинам.

Велика редиска на грядках. Фото: shutterstock.com

Редиску найкраще підживлювати такими органічними добривами:

1. Курячий послід

Один із найефективніших органічних підживлень. Для приготування розчину залийте 1 кг курячого посліду 3 л води та дайте настоятися 3 доби. Після цього концентрат потрібно розвести: додайте 10 л води на кожен літр настою. Отриманим розчином поливайте грядки, щоб забезпечити редиску всіма необхідними поживними речовинами.

2. Деревна зола

Це добриво є природним джерелом калію та фосфору. Для приготування рідкого добрива розчиніть 300 г золи у 10 л води, залиште на 24 години, а потім використовуйте для поливу. Це підживлення сприяє формуванню щільних, соковитих коренеплодів і покращує їхній смак.

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