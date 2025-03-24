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Чим полити редиску, щоб виросла соковита — найкраще добриво

24 березня 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чим підживити редиску, щоб виросла велика та соковита — поради городникам
Полив редиски для гарного врожаю. Колаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Редиска — один з найулюбленіших літніх овочів, який подобається багатьом за солодкий смак та соковитість. Багато дачників та городників самостійно вирощують культуру на грядках. Проте, вона потребує особливого догляду та правильного підживлення. 

Чим краще поливати редиску, щоб овоч ріс великим, солодким та соковитим, читайте далі у нашій статті. 

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Найкраще підживлення для соковитої редиски

Хоча редиска вважається невибагливою культурою, правильне підживлення все ж допомагає покращити її смакові якості та прискорити ріст. Головне — використовувати добрива в помірній кількості, щоб не перенаситити ґрунт речовинами, які можуть зашкодити рослинам.

 

Найкраще підживлення для соковитої редиски
Велика редиска на грядках. Фото: shutterstock.com

Редиску найкраще підживлювати такими органічними добривами: 

1. Курячий послід 

Один із найефективніших органічних підживлень. Для приготування розчину залийте 1 кг курячого посліду 3 л води та дайте настоятися 3 доби. Після цього концентрат потрібно розвести: додайте 10 л води на кожен літр настою. Отриманим розчином поливайте грядки, щоб забезпечити редиску всіма необхідними поживними речовинами.

2. Деревна зола 

Це добриво є природним джерелом калію та фосфору. Для приготування рідкого добрива розчиніть 300 г золи у 10 л води, залиште на 24 години, а потім використовуйте для поливу. Це підживлення сприяє формуванню щільних, соковитих коренеплодів і покращує їхній смак.

 

Раніше ми писали, які сорти редиски можна посадити в березні.

Нагадаємо, ми розповідали, як використати пшоно при вирощуванні перцю.

Також пропонуємо вам дізнатися, який дешевий засіб прискорить ріст кабачків вдвічі. 

овочі добрива город редиска полив

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08:45 РФ здійснила потужну кібератаку на Укрзалізницю — що не працює

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

08:23 На Київщині пошкоджено житло та ТЦ внаслідок атаки Росії

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