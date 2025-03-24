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Чем полить редиску, чтобы выросла сочная — лучшее удобрение

24 марта 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чем подкормить редиску, чтобы выросла большая и сочная — советы огородникам
Полив редиса для хорошего урожая. Коллаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Редис — один из самых любимых летних овощей, который нравится многим за сладкий вкус и сочность. Многие дачники и огородники самостоятельно выращивают культуру на грядках. Однако она требует особого ухода и правильной подкормки.

Чем лучше поливать редис, чтобы овощ рос большим, сладким и сочным, читайте далее в нашей статье.

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Лучшая подкормка для сочного редиса

Хотя редис считается неприхотливой культурой, правильная подкормка все же помогает улучшить его вкусовые качества и ускорить рост. Главное — использовать удобрения в умеренном количестве, чтобы не перенасытить почву веществами, которые могут навредить растениям.

 

Лучшая подкормка для сочного редиса
Крупный редис на грядках. Фото: shutterstock.com

Редис лучше всего подкармливать такими органическими удобрениями:

1. Куриный помет

Одна из самых эффективных органических подкормок. Для приготовления раствора залейте 1 кг куриного помета 3 л воды и дайте настояться 3 суток. После этого концентрат нужно развести: добавьте 10 л воды на каждый литр настоя. Полученным раствором поливайте грядки, чтобы обеспечить редис всеми необходимыми питательными веществами.

2. Древесная зола

Это удобрение является природным источником калия и фосфора. Для приготовления жидкого удобрения растворите 300 г золы в 10 л воды, оставьте на 24 часа, а затем используйте для полива. Эта подкормка способствует формированию плотных, сочных корнеплодов и улучшает их вкус.

 

Ранее мы писали, какие сорта редиса можно посадить в марте.

Напомним, мы рассказывали, как использовать пшено при выращивании перца.

Также предлагаем вам узнать, какое дешевое средство ускорит рост кабачков вдвое.

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