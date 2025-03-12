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Які овочі "не дружать" з редискою — ніколи їх не садіть поруч

12 березня 2025 04:17
Христина Кучугурна - Редактор
Що не можна садити біля редиски на городі, щоб не зіпсувати врожай — поради дачникам
Людина, яка тримає зібраний врожай редиски в руці. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Щоб врожай редиски дійсно вийшов гарним і смачним, необхідно її не тільки правильно посадити, обробляти, поливати і підживлювати, а й не вирощувати біля певних рослин. Дачники з досвідом пояснили, що категорично не варто висаджувати поруч із цим овочем на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Редиска, як і будь-яка інша рослина на городі, потребує гарного "сусідства" на городі. Тому щоб врожай був великим і смачним, необхідно знати, які культури в жодному випадку не рекомендується вирощувати поруч із редискою на городі.

Дачники з досвідом перелічили овочі, які можуть зіпсувати смак і запах редиски, а також відібрати у неї поживні компоненти, які потрібні для гарного росту.

Редиска
Вирощування редиски на городі. Фото: Gardening.org

Які культури не можна садити біля редиски 

Капуста

Досвідчені дачники категорично не радять садити на одній ділянці з редискою капусту. Справа в тому, що ці культури є представницями сімейства капустяних, через що вони можуть стати справжніми конкурентами за поживні елементи в ґрунті. До того ж, редиска може постраждати від шкідників, які вражають капусту.

Капуста
Процес вирощування капусти на городі. Фото: Pixabay

Цибуля з часником

Часник із цибулею також не бажано вирощувати на одній грядці з редискою на городі. По-перше, ці рослини можуть негативно впливати на аромат і присмак овоча, а по-друге, редиска може бути більш вразливою до деяких хвороб, які можуть передаватися від часника із цибулею. 

Коллаж
Врожай цибулі та часника. Фото: колаж Новини.LIVE

Огірки

Цей овоч також входить до списку тих рослин, які не варто вирощувати поруч із редискою. Якщо ви проігноруєте цей факт, ви можете нашкодити врожаю як огірків, так і редиски. Тому щоб зберегти його, ніколи не садіть огірки з редискою на одній ділянці на городі.

Огурцы
Зібраний врожай огірків на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що варто насипати в лунки при посадці редиски на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно садити редиску на городі. 

Також ми повідомляли про те, які рослини варто посадити поруч із редискою на городі.

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