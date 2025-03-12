Що не можна садити біля редиски на городі, щоб не зіпсувати врожай — поради дачникам

Людина, яка тримає зібраний врожай редиски в руці. Фото: Freepik

Щоб врожай редиски дійсно вийшов гарним і смачним, необхідно її не тільки правильно посадити, обробляти, поливати і підживлювати, а й не вирощувати біля певних рослин. Дачники з досвідом пояснили, що категорично не варто висаджувати поруч із цим овочем на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Редиска, як і будь-яка інша рослина на городі, потребує гарного "сусідства" на городі. Тому щоб врожай був великим і смачним, необхідно знати, які культури в жодному випадку не рекомендується вирощувати поруч із редискою на городі.

Дачники з досвідом перелічили овочі, які можуть зіпсувати смак і запах редиски, а також відібрати у неї поживні компоненти, які потрібні для гарного росту.

Вирощування редиски на городі. Фото: Gardening.org

Які культури не можна садити біля редиски

Капуста

Досвідчені дачники категорично не радять садити на одній ділянці з редискою капусту. Справа в тому, що ці культури є представницями сімейства капустяних, через що вони можуть стати справжніми конкурентами за поживні елементи в ґрунті. До того ж, редиска може постраждати від шкідників, які вражають капусту.

Процес вирощування капусти на городі. Фото: Pixabay

Цибуля з часником

Часник із цибулею також не бажано вирощувати на одній грядці з редискою на городі. По-перше, ці рослини можуть негативно впливати на аромат і присмак овоча, а по-друге, редиска може бути більш вразливою до деяких хвороб, які можуть передаватися від часника із цибулею.

Врожай цибулі та часника. Фото: колаж Новини.LIVE

Огірки

Цей овоч також входить до списку тих рослин, які не варто вирощувати поруч із редискою. Якщо ви проігноруєте цей факт, ви можете нашкодити врожаю як огірків, так і редиски. Тому щоб зберегти його, ніколи не садіть огірки з редискою на одній ділянці на городі.

Зібраний врожай огірків на городі. Фото: Pinterest

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