Что нельзя сажать возле редиски на огороде, чтобы не испортить урожай — советы дачникам

Человек, который держит собранный урожай редиса в руке. Фото: Freepik

Чтобы урожай редиски действительно получился хорошим и вкусным, необходимо его не только правильно посадить, обрабатывать, поливать и подкармливать, но и не выращивать возле определенных растений. Дачники с опытом объяснили, что категорически не стоит высаживать рядом с этим овощем на огороде.

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Редиска, как и любое другое растение на огороде, требует хорошего "соседства" на огороде. Поэтому чтобы урожай был большим и вкусным, необходимо знать, какие культуры ни в коем случае не рекомендуется выращивать рядом с редиской на огороде.

Дачники с опытом перечислили овощи, которые могут испортить вкус и запах редиски, а также отобрать у нее питательные компоненты, которые нужны для хорошего роста.

Выращивание редиски на огороде. Фото: Gardening.org

Какие культуры нельзя сажать возле редиски

Капуста

Опытные дачники категорически не советуют сажать на одном участке с редиской капусту. Дело в том, что эти культуры являются представительницами семейства капустных, из-за чего они могут стать настоящими конкурентами за питательные элементы в почве. К тому же, редиска может пострадать от вредителей, которые поражают капусту.

Процесс выращивания капусты на огороде. Фото: Pixabay

Лук с чесноком

Чеснок с луком также не желательно выращивать на одной грядке с редиской на огороде. Во-первых, эти растения могут негативно влиять на аромат и привкус овоща, а во-вторых, редиска может быть более уязвимой к некоторым болезням, которые могут передаваться от чеснока с луком.

Урожай лука и чеснока. Фото: коллаж Новини.LIVE

Огурцы

Этот овощ также входит в список тех растений, которые не стоит выращивать рядом с редиской. Если вы проигнорируете этот факт, вы можете навредить урожаю как огурцов, так и редиски. Поэтому чтобы сохранить его, никогда не сажайте огурцы с редиской на одном участке на огороде.

Собранный урожай огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что стоит насыпать в лунки при посадке редиски на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно нужно сажать редиску на огороде.

Также мы сообщали о том, какие растения стоит посадить рядом с редиской на огороде.